Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) a Europa en los dos primeros meses del 2024 sumaron US$ 538 millones, lo que representa un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 427 millones), según informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El gremio indicó que este es el monto más alto de los últimos 10 años (periodo enero-febrero), con lo que se retomaría el ritmo de crecimiento después de que en el 2023 cayeran en 18.8% en comparación al 2022 (US$ 526 millones).

Principales destinos

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, el principal destino europeo de las agroexportaciones peruanas en el primer bimestre del año fue Países Bajos (US$ 256 millones), con una participación del 47.6% del total y un incremento en su demanda de 29.1%. Cabe indicar que es la puerta de ingreso de muchos productos a Europa.

Completaron el top diez: España (US$ 90 millones), Reino Unido (US$ 48 millones), Bélgica (US$ 42 millones), Alemania (US$ 41 millones), Italia (US$ 16 millones), Francia (US$ 15 millones), Rusia (US$ 9 millones), Suecia (US$ 4 millones) y Portugal (US$ 2 millones).

Productos

Las partidas con mayor monto US$ FOB fueron los mangos frescos (US$ 88 millones), arándanos (US$ 80 millones), los demás cafés sin descafeinar (US$ 77 millones), paltas frescas o secas (US$ 52 millones) y uvas (US$ 51 millones).

Otros fueron las demás frutas o frutos frescos (US$ 21 millones), demás cacao en grano entero o partido (US$ 17 millones), espárragos frescos o refrigerados (US$ 15 millones), bananas (US$ 12 millones) cebollas (US$ 8 millones).

En relación a las empresas, resaltaron Camposol S.A., Olam Agro Perú S.A.C., Danper Trujillo S.A.C., Hortifrut Perú S.A.C. y Machu Picchu Foods S.A.C., Comercio Amazonía S.A. y Natucultura S.A.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia de estos envíos en el viejo continente y otros mercados importantes, ADEX señaló que promueve la participación de empresas en la ‘SIAL Paris’, una de las ferias de alimentos más destacadas a nivel mundial, la cual se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre próximo.

La ‘SIAL París’ está dirigida principalmente a exportadoras de alimentos y bebidas procesadas, así como productos funcionales y congelados, entre otros. Perú tiene reservados tres pabellones, en donde podrán participar hasta 36 compañías expositoras.

Dato

Las agroexportaciones peruanas a Europa entre enero y diciembre del 2023 sumaron US$ 3,168 millones y los productos más demandados fueron las paltas y los arándanos.