Pese a estas cifras positivas, es innegable que hay sectores que poco a poco han perdido dinamismo. Uno de ellos, el de manufactura no primaria.

Luego de la caída de 13.3% que registraron las exportaciones de la industria de mayor valor agregado en el 2020 (US$ 4,780 millones), rebotaron en el 2021. Pero, luego, esas tasas de crecimiento fueron perdiéndose. En el 2022, los envíos manufactureros tuvieron un crecimiento de 15.8%; y al cierre del 2023 cayeron en 8.2%.

En los dos primeros meses de este año la situación no ha mejorado. Entre enero y febrero, las exportaciones de productos de manufactura no primaria sumaron US$ 1,059 millones, una caída de 1.7%.

Detalles

El año pasado, tres rubros clave de la manufactura exportaron menos: papelería y químicos (-13.9%), textiles (-14.5%) y productos de cobre (-11.5%).

En el caso de las exportaciones de papeles y químicos, que crecieron a tasas de dos dígitos en el 2021 y 2022, retrocedieron en 13.9% el año pasado. En textiles, la situación fue similar en el 2021 y 2022, y la caída del 2023 fue de 14.5%. En detalle, ¿qué productos peruanos se están exportando menos?

Para la Asociación de Exportadores (Adex), en el sector químico, los productos que se están exportando menos son amoxicilina, poliacetato de vinilo y demás copolimeros de acetato de vinilo. En papelería, se envían menos calendarios, cartones, cartones kraft, y guata de celulosa. En textil, las exportaciones son menores en tapicería, tejidos de algodón teñido, hilado sencillo de algodón, tejidos de algodón crudo, y tejidos teñidos de fibras sintéticos.

Pero los sectores químico y textil no son los únicos afectados. Para la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), otros rubros que tienen productos con considerables caídas de volumen y valor de exportaciones son la pesca de consumo humano, minería no metálica, siderurgia, y madera.

De hecho, en pesca, los productos más afectados son los filetes congelados de merluza, salmones y trucha, así como anchoas saladas, colas de langostino, conservas de caballa y otros alimentos. En cuanto a minería no metálica, se han reducido los envíos de artículos como sal desnaturalizada, criolita natural, carbonato de magnesio, azufre, baritina, entre otros.

En siderurgia se despacharon menos productos de construcción como chapas, barras, tubos, y también perfiles de hierro, cables de cobre, y desperdicios de aceros aleados. Mientras que, el sector maderero exportó menos madera contrachapada, tablillas, madera moldurada de maderas tropicales, madera aserrada y otros productos que redujeron sus envíos en volumen y valor.

¿Qué pasará con las exportaciones este año?

El gerente central de Exportaciones de Adex, Diego Llosa, explica que, aunque se haya observado un incremento de algunas de las partidas que el Perú exporta al mundo, hay diversos factores por los que existen productos que están reduciendo sus niveles de exportación o que se han dejado de exportar en los últimos años.

“Los motivos incluyen cambios en los hábitos de consumo de los mercados internacionales, cambios tecnológicos, temas regulatorios, restricciones o medidas no arancelarias que puedan llevar a cambios en patrones de consumo”, sostuvo.

Además de los cambios de consumo en el escenario internacional, Llosa explica que también hay un factor de competencia pues aparecen nuevos actores y “ es necesario vigilar la competitividad de las empresas exportadoras para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado ”.

Pese a esto, el gerente central de Exportaciones de Adex añade que, por prospectiva, debemos enfocarnos en aquellos productos que están teniendo un mejor desempeño o se avizora que van a tener una mejor demanda a futuro pues algunos, por su nivel de madurez o competencia, ya no resultarán atractivos ni tan rentables.

El gerente general de la SNI, Antonio Castillo, afirma que no en todos los casos la menor exportación de ciertos productos signifique que hayan perdido totalmente su potencial, sino que están principalmente golpeados por una caída de la demanda.

“No es que estén descartados, es un tema de demanda principalmente, es posible que se pueda recuperar. En algunos casos no es que el producto no tenga competitividad, sino porque la demanda ha caído y ahora la demanda se va a recuperar en el segundo semestre”, comentó.

¿Cómo van las agroexportaciones?

En cuanto a agroexportaciones, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) calcula que en los últimos años han venido reduciéndose, en términos de volumen, los envíos de productos como el banano y los espárragos, pero afirma que estas caídas no son definitivas porque podrían volver a crecer.

Según indican, en banano orgánico se alcanzó un pico de exportaciones en el 2018 con 227,000 toneladas, pero empezó a reducirse hasta las 142,000 toneladas en el 2023.

Mientras que en el espárrago fresco se llegó a un máximo de 135,00 toneladas en 2021, pero en el 2022 cayó a 129,000, y en el 2023 retrocedió a 98,000 toneladas.

“En el caso del espárrago no solo es por el clima sino por los márgenes del cultivo y también por la restricción de la Unión Europea que inició en septiembre. En el caso del banano también se han reducido los márgenes, con lo cuales al no haber el retorno esperado, comienzan a disminuir la producción ”, comentó el presidente de AGAP, Gabriel Amaro.

Pese a estos bajos resultados, Amaro sostiene que no podría afirmar que hay alimentos que están perdido su potencial para ser exportados, pues este desempeño depende de diferentes factores.

“Va a depender. El precio (de las agroexportaciones) es muy variable y depende de cómo se comportan los mercados. Hay años buenos, años malos, depende de qué tan eficiente seas con el cultivo y otro es si los cultivos ya están llegando a mercados donde están saturados, meter más del mismo producto lo que hace es bajar el precio”, sostuvo.

El presidente de AGAP señala que hay suficiente demanda de varias frutas y hortalizas que aún no están entre las más exportadas. Por ello, indica, se necesita un análisis para evaluar las ventanas o nichos de mercado que existen y el apoyo de las autoridades para ampliar los destinos para las agroexportaciones.

“Nuestros mercados más maduros son los de Norteamérica y Europa. Los nuevos mercados están en Asia, por ejemplo, en China está cerrado el ingreso de granada, la fruta congelada, la pecana, también banano orgánico. Si se abren esos mercados, va a ser un buen negocio. No puedo decir, no inviertan en ese producto porque depende de la venta de mercado, si a otros países les va bien o mal, y si hay nuevas oportunidades”, agregó.

