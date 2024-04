De acuerdo con datos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), si bien la producción del rubro en enero registró un avance de 8.3% en comparación con el mismo mes del año pasado, estuvo por debajo respecto a los últimos diez meses.

Este resultado estuvo vinculado a la mayor fabricación de aserrados y acepilladura de madera (12.2%); y por el contrario, a una disminución en la fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables (-21,8%); lo que atenuó el resultado.

Al respecto, Antonio Castillo, gerente general de la SNI, indicó que pese a este incremento en el arranque del 2024, no es una cifra significativa si se toma en cuenta que el año pasado la industria registró una caída abrupta (-30.5%).

Explicó que en la época del COVID el subsector de muebles tuvo un crecimiento bastante alto; no obstante, hoy en día el segmento maderero que más ha avanzado ha sido el de aserrados y fabricación de productos de madera, pero no el de muebles.

“ Durante la pandemia, las personas compraban muchos muebles, pero cuando se regresó a la normalidad, las el crecimiento del sector se contrajo y volvió su nivel anterior. Entonces, seguimos todavía así, no ha habido una recuperación como tal ”, refirió Castillo.

Respecto a la taza de utilización, la industria maderera tiene una capacidad instalada de 44%, una cifra por debajo en comparación con los dos años anteriores.

Exportaciones

Antonio Castillo manifestó que las exportaciones no han tenido un comportamiento favorable en el inicio del 2024.

En enero los envíos de productos madereros cayeron 24.4% en comparación con el mismo mes del 2023.

“En el 2014 exportamos US$ 170 millones y en el 2023 solo llegado a US$ 100 millones. Por otro lado, en enero de este año se realizaron envíos por US$ 6 millones, el monto más bajo en los últimos 12 meses”, apuntó.

Al respecto, Ivo Bozovich, CEO de Bozovich, comentó que una de las principales problemáticas en torno a la exportación de productos maderables es la excesiva tramitología y papeleo que se deben realizar para hacer distintos tipos de envíos.

“Se espera que esta situación cambie en el tiempo y se modernicen los procesos a través de plataformas electrónicas que faciliten al exportador cumplir con las regulaciones, pero de una manera mucho más eficiente”, añadió.

“ También los niveles de compliance y debida diligencia cada vez son más exhaustivos en las exportaciones, lo cual es un reto para las empresas exportadoras poder cumplir, especialmente todos los requisitos medioambientales de los países de destino . Esto restringe a las empresas peruanas que no puedan adaptarse a las reglas que propone el comercio mundial, especialmente de la Unión Europea y Estados Unidos. Es difícil que se puedan enganchar en la cadena de exportaciones “, detalló.

Durante el 2023, China fue el principal mercado de destino con US$ 19.9 millones exportados. Le siguió Francia (US$ 13.9 millones), México (US$ 13.7 millones), República Dominicana (US$ 11.7 millones), Estados Unidos (US$ 9.4 millones), entre otros.

Panorama

Castillo consideró que en el trascurso del año se espera una recuperación de la industria .

“Creemos que va a haber un crecimiento, ya que el sector construcción se va a reactivar. Va a mejorar su capacidad ociosa que tiene en máquinas y existe un potencial para poder recuperar el nivel de capacidad instalada”, anotó.

El representante gremial indicó que se prevé esa recuperación, porque hay señales positivas en cuanto a contratación de mano de obra y también perspectivas empresariales positivas para la industria en los próximos 12 meses .

“El objetivo es llegar al menos a la capacidad productiva del 2022, que fue de 55%, y recuperar el nivel de exportaciones hasta los US$ 126 millones”, manifestó.

En ese marco, Castillo refirió que a la medida en que el sector construcción vuelva a reactivarse, se verán las mejoras en la industria maderera en los próximos meses.

“Lo vamos a ver con mayor claridad cuando salgan los resultados de marzo. Creo que se va a dar un crecimiento un poco más más sano del sector, de la mano con las empresas asociadas”, afirmó.

Aldo Palacios, CEO de Maderera Andina, refirió que en lo que va del 2024, se percibe un mercado lento y centrado en los precios. Una situación similar a la del año pasado.

Sin embargo consideró que a nivel mundial, y especialmente en la región, “ se ven señales que nos llevan a pensar que el mercado empezará nuevamente a activarse, aunque lentamente ”.

Por su parte, Ivo Bozovich comentó que en el inicio del 2024 se observó que dejaron de caer los precios de productos madereros, lo cual es positivo para las exportaciones.

En ese sentido, “ esperemos que haya tocado fondo la caída (de la industria) y que sí consideramos que va a haber un repunte en la segunda mitad del año ”, dijo.

“Considero que se va a mantener una tendencia positiva, siempre que las tasas de interés de EE.UU. empiecen a bajar y se alivie el conflicto entre Rusia y ucrania. Las expectativas de nuestra empresa es seguir apostando por el valor agregado, por las certificaciones medioambientales y el acceso a mercados más exigentes con productos de mayor valor agregado”, indicó.

Asimismo, destacó que el sector maderero peruano debe industrializarse y ofrecer productos de mayor valor agregado y con alta intensidad a los mercados extranjeros.

“La perspectiva de las exportaciones depende de una mezcla de factores. Por un lado, pienso que va a caer la oferta a nivel mundial y esto hará que suban los precios de las exportaciones peruanas. No obstante, el hecho de que los precios suban no necesariamente significa que el volumen total exportado como sector también se eleve”, precisó.

Potencial forestal

El titular de la SNI recalcó que el Perú es el segundo país con mayor cantidad de bosques de Latinoamérica y el noveno a nivel mundial. Sin embargo, pese a este potencial forestal, los niveles de exportación maderera son bajos.

De acuerdo con data de Serfor al 2021, el área de bosques en el territorio es de 72 millones de hectáreas, con una superficie de bosques plantados de 1.1 millón y solo 15,000 hectáreas de superficie reforestada.

En cambio, países como Chile y Uruguay cuentan con 18.2 millones y 2.1 millones de hectáreas, respectivamente. Pese a que el Perú tiene una amplia ventaja en cuánto a terreno por explotar, los dos países vecinos lo superan en cuánto a bosques sembrados.

Castillo precisó que “ el Perú importa US$ 940 millones de madera y exporta solamente US$ 100 millones. Se prefiere importar cuando podría estar produciendo y exportando productos madereros”.

“No tenemos un marco como lo tiene Chile, Uruguay o Brasil, que son grandes exportadores mundiales de productos madereros. Entonces, es importante tener una política del sector forestal si es que se quiere llegar a exportar, por ejemplo US$ 2,000 millones como Uruguay en productos forestales o US$ 1,000 millones como Chile”, agregó.

