Perú podría dejar de exportar banano orgánico en el corto plazo si la rentabilidad continúa a la baja, advirtieron este viernes productores y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap).

En palabras de Alejandro Fuentes, presidente del gremio, el banano orgánico, un cultivo del que dependen económicamente 10,000 familias de pequeños productores en el norte del país, “era hasta hace poco, un cultivo poco rentable; ahora se ha vuelto un cultivo de subsistencia (en términos de rentabilidad)”, alertó en una conferencia.

La Junta Nacional del Banano (Junaba) reporta desde el 2021 una reducción de los pedidos y del precio internacional, que pasó de US$ 14 a menos de US$ 10 la caja, cuando el costo de producción bordea los US$13 ante el incremento del precio de fertilizantes orgánicos, el cartón y el flete naviero.

Incluso, ante la falta de contenedores se ha generado que el envío de la fruta tarde 60 días cuando antes solo era entre 30 y 40 días, exponiéndolo a un precio menor y al incremento de merma.

A ello se suma otro problema: la presencia del hongo del Fusarium 4, que se ha vuelto en un foco infeccioso pero que, a la fecha, no tendría la atención adecuada de parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). “A la fecha no hemos tenido resultados (con el Senasa). Si no hacemos una reingeniería Perú dejará de exportar banano que tan beneficioso ha sido para los productores”, sostienen.

Pero el banano no es el único cultivo que ha perdido rentabilidad en lo que va del año. Agap ha mencionado que el volumen exportado de cítricos se redujo de casi 103.000 toneladas entre enero y junio del 2021 a 96.000 toneladas en el mismo periodo del 2022. La contracción también se sintió en mango y. espárragos.

Palta Hass

Si bien los volúmenes exportados no cayeron, el precio de la palta Hass si registró un descenso a junio de este año, debido a la alta oferta de producción de México, España y Sudáfrica, por lo que las ventas de Perú durante el primer semestre solo totalizaron US$ 518 millones frente a los casi US$ 620 millones del 2021.

“Además, la caída de volumen en Asia, por los problemas logísticos de China y los efectos de la guerra en Ucrania, explica en gran parte por qué no se tuvo un mejor resultado para la palta peruana (-17% en precio)”, mencionó Fuentes.

Frente a ello, han solicitado al Senasa a seguir fortaleciendo su trabajo en la apertura de nuevos mercados y en acelerar los trámites de certificación de la fruta que comienza a salir de nuevos valles. Según reportó el gremio, las zonas cercanas al VRAEM producen más de 10 millones de kilos de palta Hass pero obtienen su certificación en un mes, cuando la producción en la costa lo recibe en una semana.

El panorama general para las agroexportaciones peruanas no es optimista y los exportadores evalúan reducir su estimado de crecimiento para este 2022, de los US$ 9.600 millones que esperaban; considerando que al cierre del primer semestre, las ventas a la Unión Europea cayeron 17%. “Hemos saturado el mercado con varios productos, entre ellos, la palta Hass. Si no tomamos acciones concretas, esta situación continuará”, mencionó el representante gremial.

En la víspera, AGAP y otras organizaciones, junto al Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) instalaron la mesa Ejecutiva para la promoción de la agricultura para la exportación, cuyos temas en agenda incluyen proyectos de irrigación, reforzamiento del trabajo del Senasa, integración de pequeños productores a las cadenas productivos, entre otros.