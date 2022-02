Perú está cerca de ser incluido en el ranking de los diez principales exportadores frutícolas del mundo, sin embargo, cada producto atraviesa por un escenario diferente. Si la palta hass peruana anotó en el 2021 su mejor crecimiento de envíos, un panorama diferente se dibuja para el banano orgánico, afectado por la crisis internacional de precios que se acentuó desde el 2020.

Según cifras recién publicadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el valor de los envíos de banano orgánico de Piura -región que posee el 60% de las áreas productoras, equivalente a 9,927 hectáreas- cayeron 15% en diciembre del 2021 frente al mismo mes del año anterior. En tanto, durante todo el 2021, las exportaciones alcanzaron los US$ 138 millones, una reducción de 2% frente al 2020.

Las áreas sembradas también se van reduciendo. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reportaba en el 2019 al menos 162,971 hectáreas de banano, para marzo del 2020 se hablaba solo de 162,000 hectáreas. “Es en las grandes plantaciones donde se están viendo estas reducciones”, anota Willy Paredes, enlace comercial de banano de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC).

“Hace cuatro o cinco años había perspectivas interesantes de grandes inversionistas chilenos y ecuatorianos que invirtieron en uva de mesa y compraron grandes extensiones para el cultivo de banano orgánico en el país, pero con la crisis de precios, se han salido del negocio”, declaró a Gestión.pe.

En Perú, el precio de la caja de banano orgánico -es decir, que tienen mayores costos de producción porque cubre aspectos ambientales en su siembra y cosecha- pasó de estar cerca de US$ 13 en el 2018 a cerca de US$ 11 en el 2021. Y aunque la diferencia sea solo de US$ 2, significa eliminar cualquier margen de ganancia para el pequeño productor.

A esta situación se suma la alta competencia con México por el mercado norteamericano. Esto ha generado que los productores opten por redirigir su producción al mercado nacional. Así, si antes del total de banano que Perú producía el 80% se exportaba, ahora es entre el 60% y 70%. “Y en el mercado nacional se está pagando solo S/ 40 por millar de banano, antes se recibía S/ 200”, mencionó Paredes.

La cadena de producción del banano es una de las que más mano de obra emplea en el sector agroexportador.

Una salida a la crisis

Pero ¿por qué se acentuó la crisis de precios en el banano? Marike de Peña, presidenta de la red banano de CLAC, explica que la guerra de precios comenzó hace una década, pero la llegada de la pandemia creó una tormenta perfecta: el precio de los fertilizantes casi se triplicaron, el cartón para el empaque de la fruta también se elevó ante menores insumos en el Asia, y el flete también subió.

Pese a todo ello, las cadenas minoristas y supermercados de Europa siguen presionando por comprar a los productores a precios bajos. Y es que son las tiendas las que fijan los precios mínimos cuando deberían hacerlo los productores, teniendo de referencia el precio del banano con comercio justo. Esta es una de las exhortaciones que los ministerios de Agricultura de siete países productores de la región han solicitado en una reunión de emergencia en enero pasado.

“Lo que miramos es que el mercado quiere más por menos. La Unión Europea quiere más control en la producción orgánica, que se respeten los derechos humanos, el cuidado del ambiente, pone requisitos que representan un costo. Si la UE lo quiere, se debe mejorar la distribución del valor en toda la cadena comercial; de lo contrario, los agricultores dejarán la producción orgánica que sería una pena para la salud”, mencionó.

La CLAC espera reunirse con importadores y cadenas minoristas en la próxima edición de la feria Fruit Logistica que se realizará en Berlín (Alemania) a inicios de abril próximo. Antes de esa fecha, también se buscará que el gobierno de Perú -país tercer productor mundial de banano orgánico- también se una a los esfuerzos de los países de la región para proteger a los productores de la fruta.

De Peña señaló que si bien hay esfuerzos de los productores para dar valor agregado al banano, la posibilidad de invertir es limitada en el actual contexto. Una salida es que los países europeos consideren una práctica desleal pagar un precio por debajo del costo de producción. “Ya hay mucha conciencia de lo que está pasando, lo que falta es buscar soluciones”, enfatizó.

Datos

- El banano es la fruta más popular del mundo, con más de 450 millones de consumidores a nivel global, y con un valor de exportación total estimado en US$ 7,000 millones.

- Existen más de 250 organizaciones de pequeños agricultores y plantaciones certificadas por Fairtrade en 16 países del mundo, con más de 36,000 agricultores y trabajadores.