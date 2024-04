El Perú continúa siendo un importante proveedor de productos agrarios para el mundo. Solo en los primeros dos meses del año, las agroexportaciones ya sumaron ventas de más de US$ 1,862 millones, un aumento de 12.3%, reportó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Durante ese primer bimestre las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron una suma de US$ 152 millones (63.1%), mientras que las agroexportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 1,710 millones (9.2%).

Entre las agroexportaciones tradicionales destacaron los envíos de café sin tostar sin descafeinar (US$ 133 millones), azucares de caña o remolacha refinados (US$ 12 millones). De hecho, estos productos representan el 95.3% de este tipo de envíos al exterior.

En tanto, las exportaciones agrícolas no tradicionales más importantes fueron las: uvas frescas, que sumaron US$ 405 millones (23.7% de participación); arándanos rojos frescos, con US$ 312 millones (18.2%); mangos frescos, que ascendieron a US$ 155 millones (9.1%); y paltas, que alcanzaron los US$ 86 millones (5%).

Las agroexportaciones no tradicionales que completan el top 10 son los espárragos frescos o refrigerados (US$ 51 millones), cacao en grano (US$ 50 millones), páprika (US$ 32 millones), alimentos de animales (US$ 29 millones), demás frutas frescas (US$ 26 millones), y aceites esenciales de limón (US$ 24 millones).

Cabe mencionar que, a febrero del 2024, solo las exportaciones de frutas y hortalizas, lograron ventas por US$ 1,167 millones, un 7.5% por encima de lo que se vendió en el 2023. De ese total, el 68.2% fueron agroexportaciones no tradicionales.

¿A dónde se envían estos productos?

De acuerdo con el reporte del Midagri, entre enero y febrero, los diez principales destinos de las exportaciones agrarias fueron Estados Unidos, Holanda, España, México, China, Ecuador, Inglaterra, Hong Kong, Chile y Bélgica.

Esos diez países concentraron el 78.4% del total del valor FOB de productos agrarios que se exportó en el primer bimestre.

Pero, indican que en febrero las exportaciones agrarias sumaron US$ 761 millones en valor FOB, es decir, cayeron 2.1% frente al mismo periodo del 2023.

Además, también en febrero, la balanza comercial agraria tuvo un superávit de US$ 933 millones, 27.9% por encima del monto registrado el mismo periodo del año pasado. Ese incremento se debe al aumento de las exportaciones agrarias en dólares.

En el mes de febrero de 2024, las exportaciones agrarias totalizaron US$ 761 millones en valor FOB.

¿De qué regiones vienen las agroexportaciones?

Si bien las agroexportaciones siguen creciendo, no ha avanzado en todas las regiones. Durante este inicio del 2024, las agroexportaciones crecieron en 17 de 24 departamentos.

En la sierra los departamentos que destacaron en la producción de envíos al exterior fueron: Puno (+219.1%), por productos como quinua, habas, café sin tostar sin descafeinar; Huancavelica (+165%), por las paltas y demás frutas frescos; Cajamarca (+124%), que destacó en productos como café sin tostar sin descafeinar, tara en polvo, paltas, entre otros.

En la selva, se resalta la participación de dos regiones: Loreto (+39%), con productos, como café sin tostar sin descafeinar, reptiles, demás frutas; y San Martín (+32%), con la producción de cacao en grano, aceite de palma y sus fracciones, palmitos preparados o conservados y demás.

Mientras que en la costa, aumentaron las exportaciones de: Áncash (+87%), con productos como mangos frescos, arándanos rojos frescos, mango congelado; La Libertad (+51%), que produjo arándanos rojos frescos, espárragos, frescos o refrigerados, alimentos de animales; y Moquegua (+42.3%), donde resaltan las colocaciones de paltas, cebollas y chalotes, entre otros.

