ADN Parque Logístico Callao inició operaciones en agosto de 2025. Foto: ADN Parque Logístico Callao
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Ha pasado poco más de un año desde que Almacenes del Norte (ADN), empresa conformada por inversionistas de Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, puso en marcha la primera fase de ADN Parque Logístico, ubicado en el Callao. El complejo logístico, que contempla seis etapas, registra actualmente un 84% de ocupación y acaba de obtener una nueva certificación internacional de sostenibilidad. ¿Cómo avanzan sus planes de expansión y qué perspectivas tiene la empresa para desarrollar un segundo parque logístico?

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