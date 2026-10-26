Ingresar a una nueva plaza exige disponer de productos y reponerlos al ritmo de la demanda. Para las compañías que extienden su presencia en las regiones del Perú, la ubicación de las existencias y las condiciones del almacén influyen en los tiempos de atención, los costos de distribución y la continuidad del abastecimiento.

La construcción y habilitación de un almacén requieren inversión y tiempo. Frente a ello, el alquiler de espacios listos para operar ofrece una alternativa para establecerse en otras ciudades. Para responder a esta necesidad, la propuesta de Conexus combina seguridad legal, características técnicas y soluciones comerciales adaptadas a los requerimientos de sus clientes.

La firma cuenta actualmente con siete establecimientos en el norte, centro y sur del país. Su siguiente etapa contempla incorporar nuevas ubicaciones y ampliar su cobertura donde ya tiene actividad mediante proyectos que acompañen las necesidades de las empresas.

Productos más cerca del consumidor

La descentralización permite atender distintas zonas del país desde ubicaciones próximas a los puntos de venta. Según Francis De la croix, gerente de operaciones de Conexus, esta cercanía puede mejorar los plazos de reposición y facilitar la respuesta a las necesidades de los consumidores.

La compañía atiende a firmas de consumo masivo, operadores logísticos de alcance nacional, empresas farmacéuticas, comercializadoras de electrodomésticos y cadenas de productos de primera necesidad. Estos sectores requieren disponibilidad permanente de mercadería, capacidad de almacenamiento y una distribución eficiente.

Para el ejecutivo, este proceso exige una visión de conjunto. “Entendemos que la descentralización no consiste únicamente en trasladar operaciones fuera de Lima, sino en construir una red logística que permita atender los mercados regionales de manera más rápida y eficiente”, explica.

Respaldo técnico y legal

De acuerdo con la empresa, sus predios cuentan con saneamiento legal y la certificación ITSE correspondiente. A ello se suman criterios de estandarización entre ciudades y adecuaciones según las exigencias de cada cliente y la normativa aplicable.

El diseño de las naves permite aprovechar el volumen disponible y facilitar el flujo de las actividades. La altura contribuye a optimizar el costo por metro cúbico almacenado, mientras que las amplias luces entre columnas favorecen la circulación y una disposición eficiente de los racks.

La ubicación también forma parte de la evaluación de riesgos. El vocero explica que la gestión frente a fenómenos climáticos requiere considerar las condiciones del terreno, el drenaje y la exposición a inundaciones, entre otros factores. Asimismo, los andenes de carga y descarga se encuentran aproximadamente 1,2 metros por encima del patio de maniobras, como parte de las características constructivas de sus establecimientos.

Nuevos desarrollos en la red regional

Según Johanna Leyva, Conexus ha desarrollado más de 240 mil m² en provincias en poco más de un año, llevando a estas ciudades estándares de infraestructura logística presentes en Lima.

La compañía adquirió recientemente un terreno de casi 70 mil m² en Chiclayo para construir un almacén. Su agenda también incluye Piura 2, Trujillo 3, Ica 2, Arequipa 2 y Pucallpa.

Para Leyva, disponer de establecimientos preparados reduce las barreras de entrada y permite ajustar la capacidad logística al crecimiento de cada negocio. “Nosotros desarrollamos la infraestructura; nuestros clientes pueden concentrarse en crecer”, sostiene.

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