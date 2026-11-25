El discounter de origen salvadoreño Dollarcity prepara la apertura de una nueva tienda en Lima, esta vez en el centro comercial Eco Plaza, ubicado en la avenida La Molina, en Ate. La expansión de la cadena de descuento forma parte de la reapertura del semisótano del establecimiento, que incorporará seis propuestas comerciales.

La compañía continúa así ampliando su presencia en el mercado peruano. Según información de julio de este año, Dollarcity había alcanzado entonces las 116 tiendas operativas en el país, luego de cerrar 2025 con 100 locales y 2024 con 79 establecimientos.

La expansión de la cadena se ha extendido tanto en Lima como en provincias. Durante los primeros meses de 2026, sumó tiendas en ciudades como Cajamarca, Ica, Huánuco y Huancayo, además de nuevas ubicaciones en la capital. El establecimiento de la cadena más reciente que se había reportado se encontraba en Sullana, Piura.

La llegada de Dollarcity coincide con la reapertura del semisótano de Eco Plaza, espacio que sumará otras cinco marcas a su oferta: Biowasi, Quechua al Natural, Ilusión y Fantasía, Modo Triple B y Supermercados DU.

El establecimiento busca ampliar su propuesta comercial con alternativas de retail y abastecimiento. Actualmente, el centro comercial cuenta con otras tiendas como Huellitas Pet, Heroes Arena, Isabelle y Café DU.

La cadena de origen salvadoreño Dollarcity apunta a alcanzar 1,050 tiendas en América Latina hacia 2031, una meta que elevó desde su anterior objetivo de 850 establecimientos para 2029. (Foto: difusión).

Dollarcity apunta a 1,050 tiendas en la región

El crecimiento en Perú se enmarca en el plan regional informado por Dollarcity, que apunta a alcanzar 1,050 establecimientos en América Latina hacia 2031. La compañía elevó esta meta desde las 850 tiendas que proyectaba inicialmente para 2029, debido al dinamismo de sus principales mercados.

La cadena opera en cinco países de la región: Perú, Colombia, México, El Salvador y Guatemala, siendo el mercado colombiano el más grande con más de 400 tiendas. En el mercado peruano, llegó en 2021 y ha mantenido un ritmo sostenido de aperturas, con presencia en Lima y distintas ciudades del interior.