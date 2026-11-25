Los efectos del fenómeno El Niño (FEN) sobre la productividad de los cultivos están llevando a las empresas agroexportadoras peruanas a modificar sus estrategias comerciales con compradores internacionales.

Ante los cambios en los volúmenes de producción y las características de las frutas, las compañías vienen reprogramando sus entregas y redistribuyendo sus productos entre los clientes de su cartera comercial.

En entrevista con Gestión, en el marco de CADE Ejecutivos 2026, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), explicó que cada país cuenta con protocolos específicos para el ingreso de productos agrícolas, mientras que los compradores mayoristas establecen sus propias exigencias respecto al calibre, tamaño, color y otras características de las frutas.

Reconfiguración de las ventas

En ese contexto, si una empresa obtiene una producción de paltas de menor calibre al requerido por un determinado comprador internacional, como podría ser Walmart, busca dentro de su cartera comercial a otros clientes que acepten dichas características.

Amaro precisó que esta estrategia no implica dejar de abastecer a sus compradores habituales, debido a que las cosechas presentan diferentes tamaños y características. Las empresas realizan un seguimiento diario de sus cultivos, lo que les permite anticipar las condiciones de su producción y coordinar con sus clientes cómo serán abastecidos.

Agroexportaciones: los cambios en las negociaciones con compradores internacionales por El Niño | Foto: Refencial

Estas negociaciones y reprogramaciones de entregas ya se vienen realizando en las principales ferias internacionales del sector, desarrolladas este año en Alemania, Asia, España y Estados Unidos.

Asimismo, el presidente de AGAP destacó que el alcance global del FEN favorece el entendimiento entre productores y compradores internacionales, debido a que estos últimos conocen las dificultades productivas que enfrentan distintos países.

Agroexportaciones con menores volúmenes

Amaro proyectó que las agroexportaciones peruanas podrían alcanzar los US$ 15,000 millones al cierre del 2026, frente a los poco más de US$ 14,500 millones registrados el año anterior, aunque con una importante reducción en las toneladas exportadas.

Entre los productos más golpeados por las condiciones climáticas identificó al mango, la uva y el arándano, principalmente por la afectación de los cultivos en el norte del país.

De cara al 2027, advirtió que las plantas iniciarán el próximo año en condiciones de estrés y debilitamiento. Si las condiciones climáticas no mejoran durante los siguientes meses, el desempeño de las agroexportaciones podría ser similar o incluso inferior al registrado este año.