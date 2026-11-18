Como parte de las exposiciones de los ministros de distintos sectores en el Pleno del Congreso de la República para sustentar el presupuesto público 2027, Marco Vinelli, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dio luces sobre lo que se debería esperar de su cartera para el próximo año.

El sector agrario y riego contará con S/ 3,341.6 millones para el 2027: el 52.5% se destinará a actividades y 47.7% a inversiones.

Presupuesto 2027, sector Agrario y Riego

Presupuesto público 2027, Agrario y Riego. Fuente: exposición Marco Vinelli en el Congreso de la República

Algunas de las metas para el próximo están vinculadas a riego, siembra y cosecha de agua; capacidades productivas y comerciales; El Niño; recursos hídricos; acceso a mercados; forestal y fauna silvestre; sanidad animal e inocuidad; e innovación tecnológica.

Solo para citar algunas de esas metas:

23,600 hectáreas agrícolas irrigadas y 16,304 familias beneficiadas con 92 infraestructuras de riego y riego tecnificado a nivel nacional. 450 planes de negocio con beneficio de S/ 135 millones de ventas promedio. 81,533 créditos otorgados por S/ 1,300 millones y 25,630 títulos de propiedad entregados. 2.1 millones de hectáreas aseguradas con el Seguro Agrario Catastrófico. 54 puntos críticos de limpieza y descolmatación de canales, drenes y ríos (76.04 kilómetros) benefician a 62,866 personas. 30 millones de registros de recursos hídricos sistematizados. 18,642 productores asistidos con planes de articulación comercial. 5,869 hectáreas de bosques otorgados para el aprovechamiento sostenible. 5.8 millones de animales atendidos en control de enfermedades. 363.9 toneladas de semillas (caupí, arroz, papa, maíz amarillo duro, otros).

Además, resaltó Vinelli, hay 8 proyectos clave a los que se les destinará presupuesto el próximo año. “Nuestra cartera también incluye varias iniciativas y proyectos de envergadura nacional focalizadas en riego, inocuidad alimentaria e innovación”, refirió el ministro.

Principales proyectos 2027. Fuente: Midagri, en el Congreso de la República, noviembre 2026