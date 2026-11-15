En septiembre, la economía de Perú creció 2.43%, según la última data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este es el segundo mes consecutivo que pierde velocidad (julio: 3.66%; agosto: 3.32%); además, pese al incremento general, tres sectores registraron cifras negativas.

En el noveno mes del año, el sector agrícola retrocedió 9.78%. Su caída “jaló” a toda la actividad agropecuaria: -5.44% en septiembre.

“El subsector agrícola mostró disminución en la producción de aceituna (-99.24%), palta (-33.39%), palma aceitera (-28.20%), frijol grano seco (-37.08%), mandarina (-21.44%), cebolla (-33.17%) y caña de azúcar (-11.64%), ante menores niveles de superficie cosechada”, se lee en el reporte.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

El fenómeno de El Niño es la principal razón: “El desempeño de la producción de estos cultivos estuvo condicionado principalmente por anomalías climáticas asociadas a la continuidad del fenómeno de El Niño Costero, caracterizado por temperaturas superficiales y ambientales significativamente superiores a sus promedios históricos”.

Hay que recordar que el último viernes 13 de noviembre, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional de Fenómeno “El Niño” (Enfen) informó que El Niño Costero, iniciado en marzo de 2026, se mantendría con una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, debilitándose progresivamente hasta julio del próximo año.

Otro sector que retrocedió fue minería metálica (-7.22%). Similar al agro, este resultado ocasionó que el sector minería e hidrocarburos se contraiga 6.32% en septiembre.

“La minería metálica presentó una disminución de 7.22% en septiembre de 2026, determinado por la menor producción de cobre (-9.04%), zinc (-21.10%), oro (-6.43%), plata (-11.75%) y plomo (-11.06%), cuya incidencia conjunta fue de -8.06 puntos porcentuales en la variación del sector [...]”, refiere.

Vale decir que el comportamiento de la producción minera metálica en el noveno mes del año estuvo asociado al menor tonelaje extraído y a la baja ley de los minerales tratados en las plantas concentradoras de las principales compañías mineras del país. En contraparte, en el contexto internacional, las cotizaciones de los principales metales registraron, en su mayoría, variaciones interanuales positivas.

Otro sector que retrocedió en septiembre fue minería metálica (-7.22%). (Imagen: Andina)

A este grupo se sumó la manufactura no primaria, es decir, la de mayor valor agregado, con una contracción de 1.10% en septiembre. Este resultado fue determinado por la menor actividad en las industrias de bienes de consumo (-2.45%) y de bienes intermedios (-1.16%). Sin embargo, la industria de bienes de capital registró un crecimiento de 80.09%.

Economía peruana a septiembre 2026. Fuente: INEI

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Economía de Perú a septiembre

Con estas cifras, a septiembre de este año, la economía creció 3.18%. Si bien se acerca cada vez más a lo esperado para el año: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) se expandiría 3.4% en 2026; hay algunos sectores que no caminan al mismo ritmo en los primeros nueves meses.

En total son cinco actividades económicas que están “en rojo”: pesca (-29.40%), agrícola (-0.05%), minería metálica (-0.93%), hidrocarburos (-8.03%) y manufactura primaria (-5.64%).