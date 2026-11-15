Defensa del Colegio de Abogados de Loreto pide al TC emitir un fallo antes que venza la nueva prórroga del REINFO antes de este 31 de diciembre. Foto: Mininter
Defensa del Colegio de Abogados de Loreto pide al TC emitir un fallo antes que venza la nueva prórroga del REINFO antes de este 31 de diciembre. Foto: Mininter
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Elías García Olano
Elías García Olano

En audiencia pública del Tribunal Constitucional (TC) representantes del Colegio de Abogados de Loreto sustentaron su pedido de inconstitucionalidad en contra de la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por constituirse en un régimen de excepción de responsabilidad penal para quienes ejercen la minería ilegal.

TE PUEDE INTERESAR

Demanda eléctrica crece más de 5%, pero la de minería cae, ¿qué “jala” ahora el aumento?
El Niño pone en riesgo a 58 lotes petroleros, ¿Perú debería preocuparse por su crudo?
El Niño podría golpear a la minería: relaves en 14 regiones bajo la lupa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.