La presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes Navarro (Juntos por el Perú), anunció que en un plazo de dos semanas se emitirá el dictamen de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

“En dos semanas damos el dictamen de la nueva Ley MAPE, a través de la comisión de Energía y Minas (…) nosotros lo que queremos es sacar una ley que nazca verdaderamente del sentimiento de los mineros, de quienes van trabajando ya miles de años, porque esto es artesanal y ancestral también", expresó en el marco de la cuarta audiencia pública “Por una Minería para Todos: Por una Real Ley MAPE”, desarrollada en Trujillo.

Paredes Navarro sostvo que que lo que busca es que los que trabajan la tierra den su opinión favorable.

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Consultada sobre la continuidad de estos espacios de diálogo descentralizados, la titular de la comisión confirmó que el grupo de trabajo viajará a otras regiones antes de presentar el texto final.

“Hay muchos sectores que dicen que nosotros escuchamos solo a los mineros artesanales. Quiero mencionar que estaremos en Cajamarca, Madre de Dios, y estamos pensando incluir otros lugares”, señaló.

En la audiencia pública estuvieron presentes los diputados Jesús Camargo Porta (Partido Cívico Obras), Marino Lavado Valdivia (Juntos por el Perú) y Jesús Pérez Alccahuamán (Juntos por el Perú), entre otras autoridades.

Yenifer Paredes señaló confirmó que el grupo de trabajo viajará a otras regiones antes de presentar el texto final. Foto: Congreso

Nueva Ley MAPE: el proyecto del Ejecutivo

El Gobierno de Keiko Fujimori presentó al Congreso, la tarde de este lunes 19 de octubre, el proyecto para la nueva Ley de la Minería Artesanal y Pequeña Minería, conocida como Ley MAPE, que había propuesto el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y aprobado el Consejo de Ministros la semana pasada.

La presente propuesta tiene por objeto establecer el marco jurídico especial para la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y promoción de las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el territorio nacional.

En tal sentido, establece que el Minem es el ente rector de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. En dicho ejercicio, formula y conduce la política nacional, dicta normas y lineamientos de alcance nacional, y supervisa y evalúa su implementación.

La propuesta de ley regula dos regímenes para el desarrollo de actividades de pequeña minería y minería artesanal: el régimen ordinario y el régimen de consolidación de los mineros que están pendientes de concluir el proceso de formalización.

Ampliación del REINFO

La bancada de Juntos por el Perú también presentó una proposición legislativa que plantea extender hasta el 31 de diciembre de 2028 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo dirigido a los mineros que se encuentran en proceso de formalización.

La iniciativa lleva por título “Ley que amplía el proceso de formalización minera hasta la culminación del censo y la reversión de concesiones para democratizar el acceso hacia una nueva minería competitiva en el Perú”. El documento, de 15 páginas, propone ampliar el plazo del proceso de formalización minera por dos años más.

La propuesta fue suscrita por integrantes de la bancada, entre ellos los diputados Ernesto Zúñiga, Yenifer Paredes y Catherine Palomino.