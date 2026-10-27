Ministro de Energía y Minas rechaza que ley MAPE sea una ampliación del Reinfo. (Foto: Andina)
Ministro de Energía y Minas rechaza que ley MAPE sea una ampliación del Reinfo. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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sea una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera en el Perú (Reinfo).

tendrá condiciones distintas y no mantendrá la protección legal que atribuyó al registro vigente.

El inicio de ese régimen dependerá de la aprobación de la nueva ley.

“Estamos ya trabajando con los proyectos de decreto supremo porque hay que regular la ley, hay que reglamentarla y una serie de dispositivos en la cual vamos a simplificar lo que se refiere al proceso de formalización”, indicó en entrevista a Canal N.

Shinno precisó que el Ejecutivo tampoco respaldará una nueva prórroga si el Congreso no aprueba la iniciativa antes de que termine el año.

Sobre la posibilidad de que el régimen de consolidación otorgaría un año y medio adicional a quienes actualmente operan bajo el Reinfo, Shinno mencionó que podrán continuar sus actividades, pero insistió en que no conservarán la misma protección legal.

“Si bien pueden continuar con sus operaciones, pero vamos a reforzar la capacidad de supervisión, trazabilidad, de fiscalización, e incluso en algunas partes de la cadena comercialización, sobre todo las plantas”, precisó.

Como parte de los nuevos controles, el ministro indicó que las plantas con una capacidad a partir de 25 toneladas diarias serán fiscalizadas por entidades como la OEFA, Osinergmin y Sunafil.

Sobre las concesiones mineras, Shinno aclaró que su reforma general se abordará por una vía distinta a la ley MAPE.

El ministro informó que acudirá a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para sustentar la iniciativa y que continuará reuniéndose con las bancadas, tras haber conversado con las bancadas de Fuerza Popular, Buen Gobierno y Obras.

Sobre Petroperú

Explicó que las entidades financieras solicitaban un mecanismo que les diera mayor seguridad sobre la devolución de los préstamos, ante la difícil situación que atravesaba la empresa.

Según detalló, se ha constituido un fideicomiso y una empresa a través de la cual se canalizan los ingresos de la petrolera. El esquema busca ordenar esos recursos para financiar la compra de crudo y otros insumos necesarios para la operación, así como separar el dinero destinado al pago de los préstamos y las obligaciones financieras.

El funcionario señaló, además, que Petroperú ha sido dividida en bloques patrimoniales y que se están vendiendo activos que no generan valor. Para otras áreas de negocio, planteó mejorar la eficiencia y dejó abierta la posibilidad de incorporar participación o gerencia privada como parte de la reorganización.

Chino sostuvo que la empresa debería concentrarse en la refinación y contar con apoyo privado en sus demás líneas de negocio.

“Todavía está muy lejos de la gran deuda que tiene, pero eso va a permitir una manera que estamos viendo que en el largo plazo va a ser viable Petroperú”, puntualizó.

Finalmente, informó que el directorio trabaja en la reducción de personal para ajustar la plantilla a las necesidades de la operación. Indicó que la desvinculación de parte de los trabajadores deberá concluir, como máximo, en diciembre, pero no precisó cuántas personas serán comprendidas en la medida ni qué mecanismos se utilizarán para realizarla.

El ministro Guillermo Shinno ratificó que el registro deberá concluir el 31 de diciembre y deberá dar paso a un mecanismo que combine la simplificación de los procedimientos de formalización. (Foto: Minem)
El ministro Guillermo Shinno ratificó que el registro deberá concluir el 31 de diciembre y deberá dar paso a un mecanismo que combine la simplificación de los procedimientos de formalización. (Foto: Minem)

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