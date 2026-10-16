(Urubamba, Cusco) El presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis del Carpio, indicó que Petroperú se encuentra en la parte final del proceso para obtener un fondeo de hasta US$ 2,000 millones que le permita continuar con su proceso de reestructuración.

Del Carpio aseguró que con este esquema de financiamiento podrán “hacer mejores compras, más estratégicas de largo plazo, a menores precios” y así asegurar la sostenibilidad de las operaciones de la empresa pública.

“En este mes estamos cerrando el financiamiento de US$ 2,000 millones para Petroperú. Estamos en la parte final, prácticamente, de todos los acuerdos con los cuatro bancos que participan [de este fondeo]”, comentó en diálogo con Gestión, en el marco de la edición 2026 de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon).

“Esto es como si el banco nos diera un crédito hipotecario. No aparece mañana. Hay que firmar bastantes papeles, trámites que se están desarrollando, principalmente, en Nueva York, que es donde se estructura este financiamiento”, agregó.

Entre las cuatro firmas que participarán de este fondeo están: JP Morgan y Citibank. “Todavía no puedo mencionar sus nombres de las otras dos porque estamos en proceso de negociación, pero al final son cuatro bancos de nivel confían en prestarle a Petroperú”, indicó.

Sin embargo, en el panorama de la reestructuración financiera aparece una reciente recepción de recursos de casi US$ 500 millones. Desde Petroperú explicaron que el fondeo que va a concretarse en las próximas semanas no significa una “extensión” de dicho financiamiento.

Se dan últimos pasos para que Petroperú cuente con hasta US$ 2,000 millones. (Foto: Difusión)

Detallaron que, dentro del esquema de financiamiento escogido, se consideró un “adelanto” de casi US$ 500 millones, dada la crítica situación económica de la empresa pública. Al concretarse este fondeo de US$ 2,000 millones, se cancelará el primer desembolso y se tendrá solo un esquema financiero con este último monto.

“ProInversión se hizo cargo de estructurar todo este proceso. De hecho, ProInversión ha logrado en el sistema financiero una alta credibilidad, que es algo bueno para el país . Con esa credibilidad estructuramos y creamos una empresa nueva que se llama Petroperú Investment, que al mismo tiempo va acompañado por un fideicomiso. El único que le puede dar instrucciones a ese fideicomiso es ProInversión y solamente para asegurar capital de trabajo para la empresa”, apuntó Del Carpio.

Respecto a eventuales futuros riesgos en el marco de la reestructuración, el presidente ejecutivo de la agencia mencionó que están “trabajando de manera bastante seria”.

“Hoy, Petroperú tiene un directorio de muy elevado nivel. Los puestos lo ocupan personas muy preparadas para gestionar esta empresa”, puntualizó.