Gianfranco Ferrari, CEO del holding, señaló que la compañía está moderando la originación de créditos en los segmentos de consumo y pymes, en los que observa una mayor vulnerabilidad frente a los posibles efectos de la perturbación climática.

La intensidad prevista de El Niño aumentó desde el segundo trimestre y, ante ese panorama, la entidad financiera monitorea a los clientes, sectores y regiones más expuestos a ese riesgo, además de reforzar sus planes de contingencia en los canales físicos y digitales, comentó en conferencia con inversionistas para presentar los resultados de Credicorp del tercer trimestre.

En la misma línea, Luis Felipe Castellanos, CEO de Intercorp Financial Services (IFS), manifestó que Interbank adoptó un enfoque conservador en el crecimiento de sus créditos, debido a que los segmentos de consumo y pequeñas empresas son los más sensibles a la anomalía.

“Ya estamos tomando medidas, como el seguimiento diario de la cartera (de préstamos) expuesta, el endurecimiento de los estándares de suscripción (de créditos) en las zonas afectadas y el apoyo a nuestros empleados en dichas zonas. Una vez superado el evento, estaremos presentes para apoyar la recuperación en las regiones afectadas”, dijo Michela Casassa, CFO de IFS, en conferencia con inversionistas.

La entidad financiera ahora centra el crecimiento de los desembolsos en zonas que no prevé sean afectadas por El Niño y en clientes de bajo riesgo, tras haber endurecido los criterios de originación de créditos en las zonas expuestas, añadió.

Acciones

Por su parte, Ignacio Belaúnde, CFO de Credicorp, detalló que el escenario base de la compañía pasó de contemplar un fenómeno fuerte a uno muy fuerte al cierre del tercer trimestre.

Precisó que ello condujo al despliegue de cuatro acciones: un seguimiento exhaustivo de clientes y sectores, análisis de alerta temprana, ajustes específicos en los criterios de evaluación y aprobación de créditos, y comunicación proactiva con los clientes.

Estas medidas permiten identificar vulnerabilidades con anticipación y responder conforme evolucionen las condiciones, según Belaúnde.

La “exposición directa” estimada a clientes potencialmente afectados equivale a alrededor del 8% del total de préstamos de Credicorp, refirió.

No obstante, expresó que para ese holding se trata de un riesgo concentrado y no generalizado, mientras que la calidad subyacente de la cartera crediticia se mantiene sólida.

Provisiones

En cuanto a las provisiones por riesgo de incobrabilidad de créditos, César Ríos, gerente central de riesgos de Credicorp, explicó que el mayor impacto vinculado a El Niño proviene de la cartera minorista de BCP, que comprende los segmentos de personas y pymes, además de Mibanco.

La entidad financiera utiliza un modelo para cuantificar el impacto potencial que considera la sensibilidad del cliente, su ubicación geográfica y el sector en el que opera, agregó.

Ríos mencionó que la exposición de Credicorp a El Niño del 8% equivale a unos S/13,000 millones, pero acotó que ello no implica que toda esa parte de la cartera de préstamos vaya a ser provisionada. Para determinar el impacto efectivo es necesario evaluar la ubicación, el sector y la sensibilidad de cada cliente, recalcó.

Al cierre del tercer trimestre, las provisiones acumuladas por esa firma para El Niño ascendían a aproximadamente S/ 500 millones, de los que S/ 100 millones fueron constituidos en el segundo trimestre y alrededor de S/ 400 millones, en el tercero.

Costo de riesgo estimado

Ignacio Belaúnde indicó que Credicorp estima constituir provisiones adicionales durante el cuarto trimestre, con la información obtenida en los últimos meses. Sin embargo, señaló que esos fondos se mantendría dentro del rango de costo de riesgo previsto por el holding, de entre 1.7% y 2.1% de la cartera crediticia.

A su vez, Gianfranco Ferrari explicó que no se puede señalar con precisión cuánto más se provisionaría puesto que los datos sobre El Niño se actualizan cada 15 días, aproximadamente, y la firma continúa con el recálculo de las necesidades de cobertura.