Así, 24 de las 26 microfinancieras reportaron un incremento en sus ganancias a septiembre, en un contexto de mayor actividad económica y dinamismo en las colocaciones de créditos, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Las cajas municipales lideraron el desempeño. En conjunto, elevaron sus ganancias en 93.1% a S/ 1,124.5 millones. Las 11 entidades ediles aumentaron sus utilidades y 10 mejoraron su rentabilidad. Por su parte, las cajas rurales más que duplicaron sus ganancias, hasta alcanzar los S/ 17.7 millones. Las cuatro firmas de este sector elevaron ganancias y rentabilidad.

La recuperación de la actividad crediticia, reducción del costo de fondeo y menor gasto en provisiones explican la mejora de los resultados, comentó Víctor Blas, gerente de división de estrategia y finanzas de Financiera Confianza. A ello se suman los esfuerzos por fortalecer los procesos de evaluación crediticia, cobranza y eficiencia operativa, que han permitido mejorar los márgenes financieros, dijo.

Modelo

Para Yang Chang, docente de finanzas de la Universidad de Piura, el desempeño también responde al crecimiento económico y al impulso de los precios de los metales –aún altos pese a recientes mermas-, que favorecen una mayor colocación de créditos. No obstante, advirtió que las instituciones financieras deben comenzar a moderar su apetito por riesgo, luego de mantener una colocación agresiva durante buena parte del año.

Influyeron también las características de cada modelo de negocio, acotó Blas.

En las financieras, las ganancias totalizaron S/ 158.5 millones, 16% menos que en igual periodo del 2025, aunque hubo una distorsión por la conversión de Efectiva a banco –cuyos resultados no se contabilizan en el sector de financieras este año-, indicó Chang. Cinco financieras incrementaron ganancias y en una se redujeron.

Las empresas de crédito, a su vez, aumentaron utilidades en 52% a S/ 91 millones. Cuatro de las cinco existentes elevaron ganancias y en una bajaron. “Las cajas municipales aprovechan su mayor escala, presencia territorial y capacidad de captar depósitos. Las financieras, en cambio, tienen estrategias diferenciadas según su especialización en microempresas, consumo u otros segmentos”, detalló Chang.

Asimismo, las cajas rurales enfrentan desafíos por su menor escala y concentración geográfica, mientras que las empresas de crédito tienen una estructura distinta al no captar depósitos, añadió.

Morosidad

Ocho cajas municipales redujeron la morosidad, aunque en tres subió. En todas las cajas rurales, financieras y empresas de crédito ese índice descendió.

Chang resaltó esta evolución, pero advirtió que el deterioro de la cartera crediticia suele verificarse con un rezago de entre dos y tres meses –desde la ocurrencia de un evento adverso, como El Niño-. Por ello, anticipó que la morosidad podría comenzar a subir a fin de año y acentuarse en el primer trimestre del 2027.

Blas, por su parte, consideró que las microfinancieras podrían cerrar el 2026 con resultados favorables, aunque con un crecimiento más moderado de sus utilidades. Entre los riesgos mencionó el ajuste de la tasa de interés referencial del BCR y los previstos efectos del Fenómeno de El Niño, que presionarían el costo de fondeo y la capacidad de pago de los clientes.

Hacia el 2027, el ejecutivo identificó a la ciberseguridad como uno de los principales riesgos transversales para el sector. La creciente digitalización de los servicios financieros, junto con la mayor sofisticación del fraude y los ataques informáticos, eleva la exposición de las entidades.

“La recuperación de los resultados ya no es el único objetivo, también será necesario asegurar que pueda mantenerse frente a los riesgos climáticos, cibernéticos y financieros”, manifestó.