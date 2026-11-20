El pasado 4 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori, lideró la firma del Pacto contra la Anemia. Es una especie de programa que consistirá en la intervención articulada y multisectorial del Gobierno nacional en alianza con gobiernos regionales, el sector privado, organismos internacionales, colegios profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Sus ocho objetivos son garantizar la identificación y el seguimiento de cada niño y gestante, fortalecer los servicios de salud para garantizar la prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento y recuperación, priorizando a niños menores de 12 meses y gestantes; ampliar el acceso a agua segura y servicios de saneamiento; y promover una alimentación saludable y nutritiva.

Otro de los objetivos es impulsar la fortificación progresiva de alimentos de consumo masivo; producir investigación y desarrollo de soluciones innovadoras para fortalecer las intervenciones; desarrollar estrategias de comunicación y educación dirigidas a las familias y comunidades y movilizar recursos para fortalecer las intervenciones y acercar los servicios a la población. Hay que precisar que no se trata de ninguna novedad, porque el país ya aplica políticas al respecto, que están a cargo del Ministerio de Salud (Minsa), que regula la prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia. Incluse existe una norma técnica y la población priorizada abarca a niños y niñas menores de 36 meses, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas –mujeres que acaban de dar a luz–.

Lo anunciado por Fujimori sería una especie de relanzamiento del esfuerzo, aunque llama la atención que el “pacto” abarca una población priorizada más acotada –menores de 12 meses y gestantes– que el plan del Minsa. El problema es muy grave, pues según el INEI, el 35% de niños entre 6 y 35 meses padecía anemia y los más afectados eran del ámbito rural (43.2%) frente al 31.5% en el ámbito urbano. El riesgo es que esa condición puede afectar negativamente el desarrollo cognitivo, el rendimiento escolar, el crecimiento físico y la inmunidad de los niños. Por ello todo esfuerzo por combatir la anemia tiene que incluir al mayor número posible de afectados, así como quienes viven en condiciones que los hacen vulnerables.

Al respecto, un grupo que no está incluido en el plan del Minsa ni en el pacto anunciado por la presidenta son los ancianos. El gran reto consistirá en comunicar adecuadamente, sobre todo a madres y padres, la necesidad de modificar hábitos alimenticios y promover el consumo de productos ricos en hierro.