Como titulares, los Gores de Áncash y la Libertad, así como el ya comentado caso de Lambayeque, tendrían que hacerse cargo de proyectos de irrigación para nada pequeños. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Como titulares, los Gores de Áncash y la Libertad, así como el ya comentado caso de Lambayeque, tendrían que hacerse cargo de proyectos de irrigación para nada pequeños. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Al menos 15 regiones del Perú deberán definir a sus nuevos gobernadores y alcaldes en una segunda vuelta electoral este 2026. Y de ese grupo, algunos tendrán en sus manos la tarea de promover grandes obras de inversión privada en sus jurisdicciones.

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