Se espera que los aranceles apunten a economías acusadas de perjudicar a la industria estadounidense mediante subsidios a sus fabricantes nacionales. La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) prevé concluir su investigación sobre el exceso de capacidad manufacturera bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles unilateralmente para hacer frente a prácticas económicas desleales.

Aún no están claros los niveles de los aranceles, el alcance de los productos que abarcarán ni la fecha en que entrarán en vigor. The Wall Street Journal informó previamente que el anuncio podría producirse esta misma semana. El presidente Donald Trump ha cambiado con frecuencia el rumbo de sus políticas comerciales, por lo que el calendario podría variar.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. USTR declinó hacer comentarios.

Los nuevos aranceles podrían generar más malestar entre los estadounidenses, que propinaron un duro revés al Partido Republicano de Trump en las elecciones legislativas de noviembre, en gran medida debido a la frustración por el costo de vida.

La medida también llega en un momento delicado para el presidente, que enfrenta críticas por sus esfuerzos para impulsar la restitución de Jensen Huang al frente de Nvidia Corp., después de que se revelara que mantuvo una relación extramarital con una mujer sospechosa de ser espía china.

Pero Trump no parece haberse dejado intimidar por la contundente victoria de los demócratas y ha redoblado su apuesta por sus principales políticas económicas. El presidente sostiene que sus aranceles han ayudado a los fabricantes estadounidenses y atraído nuevas inversiones a EE.UU. Nuevos gravámenes sobre productos chinos también podrían darle argumentos para responder a las críticas de que ha sido demasiado blando con China.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, ha dicho que China, la UE y las otras economías investigadas han perjudicado a los productores estadounidenses al inundar el mercado con exportaciones baratas. En una entrevista con Bloomberg Television la semana pasada, Greer dijo que esperaba concluir “muy pronto” la investigación sobre el exceso de capacidad.

USTR inició la investigación comercial en marzo, después de que la Corte Suprema anulara los anteriores aranceles globales de Trump.

En julio, la administración anunció que impondrá aranceles de entre 10% y 12.5% a bienes procedentes de unas 60 economías, tras una investigación sobre su presunto incumplimiento en la lucha contra el trabajo forzoso. Esos gravámenes enfrentan una impugnación legal ante el Tribunal de Comercio Internacional.