Pero limitar las facultades de Donald Trump para imponer aranceles no será fácil ni rápido, y los intentos por hacerlo en el próximo Congreso, controlado por los demócratas, podrían desatar disputas internas en ambos partidos.

Aunque el presidente moderó su política comercial antes de las elecciones del martes, prepara varias nuevas barreras al comercio. Trump podría anunciar una nueva serie de aranceles vinculados al exceso de capacidad industrial que afectarían las importaciones de más de una docena de economías, incluso antes de que los demócratas tomen el control del Congreso en enero.

“La administración seguirá corrigiendo los desequilibrios comerciales de larga data de una manera que incentive a las empresas a invertir y producir en Estados Unidos y que proteja a los trabajadores estadounidenses y sus familias”, señaló el jueves en un comunicado la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.

“Muy difícil”

Trump también recibió nuevas facultades para imponer aranceles mediante una ley bipartidista de sanciones contra Rusia, pese a las preocupaciones de algunos demócratas y abogados especializados en comercio sobre el alcance que la administración podría darles.

“La nueva mayoría querrá concentrarse el próximo año en revertir aranceles o aprobar algún tipo de reforma arancelaria”, dijo Blake Harden , director gerente de la práctica Washington Council de EY. “Y creo que eso es muy difícil”.

Una razón es que los legisladores de ambos partidos no necesariamente coinciden sobre qué aranceles eliminar ni qué facultades presidenciales restringir, señaló Harden. Otra es que republicanos y demócratas consideran cada vez más los aranceles una poderosa herramienta de política económica.

La última vez que los demócratas tuvieron la oportunidad de revertir los aranceles de Trump, la administración Biden optó en cambio por ampliarlos para aumentar la presión sobre China. Y aunque tanto republicanos como demócratas desaprueban la actual guerra comercial con Canadá, existe apoyo bipartidista a una postura firme frente a China.

Importación de bienes de capital amplía déficit comercial | Bienes de capital incluyen computadoras, otros componentes relacionados con IA

Tampoco está claro que todos los demócratas vayan a rechazar los aranceles. Por ejemplo, el demócrata Sherrod Brown, quien regresará al Senado después de ganar un escaño por Ohio en las elecciones del martes, se ha pronunciado anteriormente contra el libre comercio. Ha criticado algunas de las políticas arancelarias de la Casa Blanca, pero la histórica pérdida de empleos manufactureros en su estado atribuida al comercio mundial complica cualquier decisión de retirar los gravámenes.

“Siempre hay alguien que, una vez impuestos los aranceles, quiere que continúen porque se está beneficiando de ellos”, señaló Harden. “Así que, independientemente de quién esté en el poder, puede ser realmente difícil revertirlos”.

Los objetivos de Schumer

También está el problema de los números: para aprobar una legislación que revierta la política comercial de la Casa Blanca, ambas cámaras necesitarían una mayoría suficiente para superar un veto presidencial.

Según un recuento de Bloomberg del jueves, los demócratas tenían 54 escaños en el Senado y 243 en la Cámara de Representantes. Eso significa que, incluso si todos los demócratas votaran a favor de una iniciativa, necesitarían el apoyo de unos 13 senadores republicanos y casi 50 representantes republicanos.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, de Nueva York, dijo al New York Times que no espera enfrentar cuestionamientos para convertirse en líder de la mayoría y que reducir los aranceles será una prioridad para los demócratas.

“Puede vetarlo, sí, pero creo que tendremos un buen apoyo republicano para eso”, dijo Schumer cuando le preguntaron si intentaría eliminar los aranceles de Trump mediante una ley.

Aunque algunas voces republicanas partidarias del libre comercio, como el activista Grover Norquist , creen que sus aliados votarían para anular un eventual veto, otros dudan de que legisladores preocupados por enfrentar rivales en las primarias estén dispuestos a desafiar a Trump, quien por ahora sigue liderando el partido.

Los inversionistas celebraron la perspectiva de un gobierno dividido y apostaron por una política comercial más moderada.

Las acciones de Toyota Motor Corp., de Japón, y Hyundai Motor Co., de Corea del Sur, subieron tras los resultados electorales, en parte por las especulaciones de que los demócratas revertirían los aranceles. También avanzaron las de empresas expuestas a los aranceles de Trump sobre productos solares y polisilicio, incluidas First Solar Inc., de EE.UU., y Hanwha Solutions Corp., de Corea del Sur.

Las industrias y los socios comerciales deberían esperar una mayor supervisión del próximo Congreso sobre la aplicación por parte de la administración de leyes como la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, dijo Kit Conklin, director de estrategia y asuntos globales de Exiger, una empresa de inteligencia artificial para cadenas de suministro.

“Habrá supervisión del Congreso sobre los aranceles, pero existe un nivel sorprendente de apoyo bipartidista a las restricciones comerciales dirigidas a desafíos estructurales fundamentales” relacionados con China, señaló Conklin, exasesor sénior del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China. “La capacidad industrial china y el transbordo ilegal amenazan empleos tanto en estados republicanos como demócratas”.

Aunque algunos socios comerciales de EE.UU. recibieron el resultado de las elecciones legislativas con un cauto optimismo, la guerra comercial de Trump ha sacudido la economía mundial. Varias naciones han formado nuevas alianzas comerciales sin EE.UU. o han adoptado ellas mismas medidas proteccionistas. La Unión Europea, por ejemplo, está preparando medidas para proteger mejor su mercado único después de enfrentar una avalancha de importaciones chinas que amenaza industrias clave.

China, indirectamente

Trump se ha concentrado en mantener la estabilidad con China desde que Pekín respondió y utilizó su dominio de las tierras raras como arma después de que el mandatario intensificara drásticamente su guerra comercial con la segunda mayor economía del mundo en 2025. Está previsto que se reúna con el líder chino Xi Jinping por tercera vez este año dentro de un par de semanas, antes de que expire en enero la tregua comercial entre EE.UU. y China.

Chris Kennedy, de Bloomberg Economics, dijo que espera que Trump siga adoptando un enfoque menos directo con China, aunque no cree que la administración vaya a retroceder significativamente en su agenda comercial.

“Cabe esperar una expansión continua de una red de aranceles sectoriales, medidas específicas por país, normas de contenido y excepciones negociadas”, dijo Kennedy . “Eso significa que la volatilidad de los titulares debería seguir siendo menor que al comienzo del segundo mandato de Trump, y el comercio entre Estados Unidos y China podría resultar más estable que las relaciones de Estados Unidos con algunos otros socios”.

Eso está complicando la revisión en curso del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), mientras funcionarios como el representante comercial estadounidense Jamieson Greer buscan un enfoque más integral para abordar el contenido de origen chino en las importaciones.

Aunque un proyecto de ley bipartidista sobre comercio es ciertamente posible, es poco probable que llegue rápidamente. La negociación del T-MEC durante el primer mandato de Trump requirió un intenso trabajo entre ambos partidos y arduas negociaciones entre la administración y los legisladores, algo que la Casa Blanca no ha mostrado mucho interés en hacer durante el segundo mandato de Trump.

“Estamos muy lejos de saber cuál será la política arancelaria de largo plazo”, dijo Harden, de EY. “Pero es probable que los aranceles hayan llegado para quedarse y no creo que el cambio de control del Congreso vaya a tener un impacto significativo en sus niveles”.