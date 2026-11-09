El Capitolio de Estados Unidos en Washington, D. C., el lunes 2 de noviembre de 2026. La contienda por el control del Congreso representa, hasta el momento, la mayor prueba política del segundo mandato del presidente Donald Trump.
El Capitolio de Estados Unidos en Washington, D. C., el lunes 2 de noviembre de 2026. La contienda por el control del Congreso representa, hasta el momento, la mayor prueba política del segundo mandato del presidente Donald Trump.
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Agencia Bloomberg
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Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, promete “poner fin a los estúpidos aranceles de Trump que están disparando los precios para los estadounidenses”. Ron Wyden, próximo presidente del Comité de Finanzas del Senado, dice que reafirmará la autoridad del Congreso sobre la política comercial. Incluso el senador republicano por Texas Ted Cruz lamentó que “los aranceles han encarecido todo demasiado”.

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