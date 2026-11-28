El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó dos nuevas pescas exploratorias de pota y bonito que se realizarán durante este diciembre en el litoral peruano, con el objetivo de evaluar las condiciones biológicas y pesqueras de ambas especies ante el desarrollo del Fenómeno El Niño.

Las medidas fueron oficializadas mediante las resoluciones ministeriales N.º 00418-2026-PRODUCE y N.º 00419-2026-PRODUCE, publicadas este sábado en el diario oficial El Peruano. Ambas investigaciones estarán a cargo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

En el caso de la pota, se trata de una tercera pesca exploratoria que se desarrollará del 1 al 31 de diciembre en el ámbito marítimo nacional.

La autorización se sustenta en los resultados de la segunda exploración, cuyos indicadores no mostraron señales consistentes de una disminución sostenida en la disponibilidad del recurso.

La actividad contará con embarcaciones de hasta 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega, que podrán realizar un máximo de dos zarpes y deberán utilizar líneas poteras.

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Además, tendrán que contar con permisos de pesca y habilitación sanitaria vigentes, así como cumplir las disposiciones de seguimiento satelital, trazabilidad y desembarque.

El Imarpe realizará el monitoreo científico y tendrá un plazo máximo de siete días calendario, luego de culminada la actividad, para presentar su informe final. Produce podrá suspender la exploración si el instituto identifica riesgos biológicos, pesqueros o ambientales.

PESCA EXPLORATORIA DE BONITO

Por otro lado, Produce autorizó una pesca exploratoria de bonito entre el 1 y el 15 de diciembre, con un límite total de captura de 5,000 toneladas.

La investigación busca evaluar la condición reproductiva de esta especie, su distribución espacial y su estructura por tallas, también en el contexto del Fenómeno El Niño 2026-2027.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 00419-2026-PRODUCE, la cuota se distribuirá según el tipo de embarcación y arte de pesca.

Se asignarán 500 toneladas a las que utilicen redes de cortina y otras artes pasivas; 1,800 toneladas a las embarcaciones con redes de cerco y capacidad de bodega menor a 10 metros cúbicos; y 600 toneladas a las que tengan una capacidad de entre 10 y 20 metros cúbicos.

Produce autorizó al Imarpe la ejecución de una pesca exploratoria del recurso bonito del 1 al 15 de diciembre. Foto: Produce.

En tanto, las embarcaciones con capacidad superior a 20 y hasta 32.6 metros cúbicos podrán capturar hasta 2,100 toneladas.

Las capturas obtenidas durante esta investigación no serán descontadas del límite de captura asignado a las embarcaciones participantes para el año 2026.

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La cuota podrá modificarse previo informe del Imarpe, en función de los indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros.

Asimismo, la actividad podrá suspenderse o concluir si se alcanza o proyecta alcanzar el límite autorizado, o si existen recomendaciones técnicas por condiciones ambientales o biológicas.