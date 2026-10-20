Luego de oficializarse que no habrá segunda temporada de pesca de anchoveta este año en medio de los efectos del Fenómeno de El Niño, el Ministerio de la Producción (Produce) autorizó que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) evalúe la disponibilidad y condiciones del recurso hidrobiológico.

Según informaron a través de la Resolución Ministerial 00363-2026-PRODUCE, se aprobó que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) inicie la ejecución de la pesca exploratoria de la anchoveta blanca o samasa (Anchoa nasus) en el litoral del mar peruano y fuera de las 5 millas náuticas de distancia a la costa.

Esta pesca exploratoria utilizará embarcaciones pesqueras de cerco de mayor escala con hasta 110 m³ de capacidad de bodega, con el fin de “evaluar la distribución espacial, disponibilidad y características biológico-pesqueras de la anchoveta”.

Este año no habrá segunda temporada de pesca de anchoveta este año en medio de los efectos del Fenómeno de El Niño. (Foto: GEC)

La pesca exploratoria de anchoveta se desarrollará a partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicado el listado de embarcaciones pesqueras referidas en la resolución, y se podrá realizar hasta por 15 días calendario.

Sin embargo, de ser necesario, se podrá decretar la suspensión de actividades o el cierre inmediato de zonas de pesca por incidencia de juveniles o captura incidental o por razones de conservación, así como la conclusión de la pesca exploratoria.

En ese sentido, el Imarpe será el encargado de la coordinación y seguimiento de la pesca exploratoria y comunicará a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultura del Produce sus resultados.

Además, el Imarpe deberá enviar las recomendaciones complementarias para la adopción de las medidas que resulten necesarias, hasta 10 días luego de culminada la actividad de investigación.