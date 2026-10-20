La industria pesquera aportó 2.1% al PBI nacional en 2025. Con el FEN, caerá a 1%. Son S/ 14 mil millones menos de actividad económica. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La industria pesquera aportó 2.1% al PBI nacional en 2025. Con el FEN, caerá a 1%. Son S/ 14 mil millones menos de actividad económica. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El fenómeno de El Niño (FEN) o “Mega Niño”, como la propia presidenta Keiko Fujimori ya lo catalogó, está dejando al sector pesquero peruano en una situación crítica.

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