En entrevista con Gestión, Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), exigió al Gobierno tomar decisiones ágiles y rápidas para dar un “alivio” a un rubro que corre el riesgo de pasarla tan mal durante el FEN que necesitaría años para recuperar el nivel operativo previo al 2026. Hasta 100,000 puestos de trabajo corren riesgo.

Este escenario se presenta luego de que el Ministerio de la Producción (Produce) le diera a la SNP una estocada más el pasado viernes: no habrá segunda temporada de pesca de anchoveta, tras una primera faena que culminó con resultados bajos.

¿Tenían expectativa de que, como había anticipado el Produce, exista una “ventana” para la segunda temporada?

Estamos de acuerdo con la decisión. La anchoveta está afrontando el FEN con mucha fortaleza, pero tiene 79% de juveniles (ejemplares jóvenes no aptos para captura). Entonces, la prioridad es cuidar la especie con vista al futuro.

Ahora toca monitorear las condiciones del mar y ver cuándo mejoran. Lo cierto es que nuestra expectativa es que se volverá a pescar recién en la primera temporada del 2027, que sería tardía. Es decir, en lugar de empezar en abril, sería a fines de mayo o inicios de junio. Hablamos de un año entero de paralización de la industria pesquera. Es una situación extrema, al nivel del COVID-19.

Las cifras del INEI remarcan que la pesca, hasta agosto, ya cayó 31.66% en el año. ¿Tienen un estimado de qué tan grande será el golpe pasado el FEN?

Hicimos un estudio con Apoyo Consultoría y, tras el anuncio del viernes, ajustamos las cifras. La industria pesquera aportó 2.1% al Producto Bruto Interno (PBI) nacional en 2025. Con el FEN, caerá a 1%. Son S/ 14,000 millones menos de actividad económica.

El sector genera 250,000 puestos de trabajo, lo que incluye tripulantes, pescadores, trabajadores de planta, administrativos, proveedores y negocios portuarios. Solo este año se perderán 81,000 y 20,000 más en 2027. Eso queremos evitar. Sería terrible.

En su último comunicado instaron al Gobierno a evaluar las medidas que ya presentaron, ¿desde cuándo están en carpeta?

Desde mayo, pero este Gobierno los tiene en manos desde el día uno. Con el Produce hay mucha apertura, nos pidieron sustento y lo dimos. Pero siendo sincera, hasta ahora no hemos podido reunirnos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ni tampoco con el premier Luis Galarreta , a quien pedimos audiencia desde que tomó el puesto. El Produce es receptivo, pero lo que pedimos son decisiones del MEF y la Sunat.

¿Cuáles son esas propuestas?

Primero hay que entender que dentro del sector pesquero industrial hay dos tipos de empresas: las que tienen embarcaciones de acero con plantas industriales y las que tienen solo de madera, sin plantas, conocidos como “Los Vikingos” y amparados bajo la Ley 26920.

¿Lo diferencia porque su pedido es distinto según la clase de pesquera?

Sí. Una primera es que se garantice la continuidad de la cobertura de salud para los tripulantes. Ellos ganan a destajo, cuando hay pesca, se aporta. Hoy no hay ingresos y no lo hacen. “Los Vikingos” ya lo perdieron hace tiempo, eso no se puede permitir.

Jessica Luna, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), en entrevista con Diario Gestión. Foto: Rochi León (@photo.gec).

¿Y qué más solicitan?

Un paquete tributario, no de subsidios, sino que se dé liquidez al sector para capear la crisis, tener un alivio. Todo sin perder recaudación ni costo fiscal.

¿Cómo?

Con tres decisiones. Primero, postergar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) del 2027 y prorrogar el pago de las nueve cuotas del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN). En conjunto, estas dos primeras medidas permitirían liberar aproximadamente S/ 143 millones de liquidez para el sector durante 2027, sin que ello implique la condonación de las obligaciones tributarias correspondientes.

¿Y la tercera?

Es ampliar a 12 las cuotas consecutivas impagas para perder el fraccionamiento tributario, solo para “Los Vikingos”. Hoy la pierden tras dos cuotas. Hoy están parados desde mayo, claramente ya muchos dejaron de pagar. ¿Qué significa eso? Cobranzas coactivas, suspensión o embargo de cuentas. El Estado terminaría siendo dueño de embarcaciones con las que luego...

No sabría qué hacer.

Perdiéndose capital de trabajo.

Entonces la propuesta es ampliar el impago de 2 a 12 meses.

Sí, no se condona la deuda. Esas son las tres medidas tributarias. Entendamos que, si seguimos los pronósticos, los ingresos de “Los Vikingos” llegarán entre mayo o junio. La industria recibirá ganancias con sus primeras exportaciones, entre agosto o septiembre. Ese es el espacio de tiempo de para.

Fuera de lo tributario, ¿hay otro pedido?

Apoyamos la propuesta de los armadores de madera para acceder a un financiamiento extraordinario. Una especie de “Reactiva Perú” que les permita tener recursos para la recuperación. Lo peor sería que esta crisis temporal, por el FEN, se vuelva estructural. No podemos arriesgarnos que en 2027 los proveedores ya no existan.

El MEF adelantó que este jueves presentarán una estrategia de “política fiscal contracíclica”. Si bien se han reunido con la cartera, ¿esperan que se recoja algo de su paquete propuesto?

Escuchamos el anuncio. Parte de la población del agro y la pesca artesanal están pidiendo bonos. Nosotros no, que quede claro. Urgen medidas rápidas. Ojalá se anuncien el jueves.

Hoy que siguen en debate las facultades legislativas, ¿sus ideas encajaban con el texto original?

Nada de esto requiere facultades. Son decretos supremos, resoluciones de Sunat. No se le puede echar la culpa a nadie más.

El golpe mayor es en la zona centro-norte, ¿pero qué hay de la parte sur del litoral? Hace años la SNP advirtió riesgos.

En la zona centro-norte, entre suspensiones y cancelaciones de segunda temporada, dio que en la primera solo se pescaran 270,000 toneladas, el 24% de la cuota total (1.9 millones). En el sur se eliminó el Régimen Especial de Pesca (REP) en el 2011 sin sustento técnico y eso fue durísimo.

Ustedes advertían que, de 13 plantas, ahora solo quedan tres...

Y ni siquiera a plena capacidad operativa. Se han perdido 7,000 puestos de trabajo formales. Ese REP habilitaba un fondo social con aportes de la pesca que sumó hasta S/ 24 millones y servía para financiar obras como viviendas para los pescadores artesanales y maquinaria. Hoy no hay ningún avance para reactivar la pesca allí.

Pudo ser un alivio hoy...

Nada compensará todo el golpe del FEN, será como la pandemia. Necesitamos que le den algo de oxígeno a la gente.

Habría riesgo de levantamiento social

Luna consideró que, frente a este panorama sombrío para la pesca, el Gobierno de Fujimori no estaría midiendo la posibilidad de que se produzca una crisis social, especialmente en el norte, derivada de la inacción gubernamental.

“Los ánimos están muy caldeados en el norte. Sienten que el Estado les ha dado la espalda. Hay protestas y movilizaciones anunciadas esta semana por tripulantes y armadores de madera. Es una convulsión social que sentimos no la están viendo”, lamentó.

Reiteró así que urgen decisiones veloces desde el Ejecutivo, ya que es real la amenaza de que la “crisis sectorial” de la pesca se convierta en un problema nacional más grave. “En lo social, es lo que más nos preocupa”, agregó.