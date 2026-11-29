El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad en la costa norte y sierra.

Este evento estará acompañado de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nevadas.

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Precipitaciones al acecho

En detalle, el lunes 30 de noviembre, se prevén acumulados de lluvia entre 10 y 100 milímetros por día en la costa norte; entre 5 y 55 milímetros por día en la sierra norte; entre 5 y 25 milímetros por día en la sierra centro y valores cercanos a 20 milímetros por día en la sierra sur.

Asimismo, hasta el miércoles 2 de diciembre, continuarán las precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Además, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2,800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3,800 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

🌧️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI | Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad en la costa norte y sierra, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nevadas. https://t.co/QgNn5XLFxK https://t.co/Fk6CaJRliD — Senamhi (@Senamhiperu) November 29, 2026

En la costa norte, se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad, principalmente en Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura (Ayabaca, Morropón y Sullana).

No se descarta la ocurrencia de lloviznas en distritos cercanos al litoral de la costa centro y sur, informó el Senamhi.