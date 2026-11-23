El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que lloviznas de ligera a moderada intensidad persistirán en la costa central y sur hasta el jueves 26 de noviembre, acompañadas de un incremento de la velocidad del viento.

Asimismo, se espera la presencia de cobertura nubosa, niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El martes 24 de noviembre, se prevén acumulados de llovizna entre 0.5 y 0.8 mm/día en la costa central, incluida la costa sureste de Lima.

En la costa sur, se esperan acumulados de 0.5 a 2.5 mm/día en Arequipa (provincias de Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay), Moquegua (Mariscal Nieto, Ilo) y Tacna (Jorge Basadre,Tacna) y cercanos a 0.5 mm/día en los demás sectores de la costa sur.

Ica (provincia de Nasca) también es otro departamento de posible afectación.

El Senamhi prevé que las lloviznas podrían regresar desde las 18:00 horas, principalmente en sectores cercanos al litoral. Foto: Andina/archivo.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, se recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, desconectar y alejarse de artefactos eléctricos y, en caso de conducir, hacerlo con precaución, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

Igualmente, establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.