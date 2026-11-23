La canadiense Radius Gold reportó nuevos resultados geoquímicos en su proyecto cuprífero Tierra Roja, en el sur del Perú, que amplían el área de interés más allá de la zona central de alta ley. Los análisis identificaron asociaciones de cobre con otros metales y patrones de alteración que apuntan a un sistema intrusivo de varios centros. ¿Qué revelan estos resultados y qué otras zonas podría explorar la compañía?

El estudio reúne 887 muestras superficiales de fragmentos de roca. De ese total, 151 fueron recogidas en septiembre de 2026 en áreas alejadas de la zona central de alta ley y analizadas por ALS Perú. Otras 74 corresponden a la campaña de CERTIMIN de 2024-2025 y 662 provienen de registros históricos de 2015. Radius Gold precisó que estos últimos resultados no han sido verificados de manera independiente. Los análisis de 2026, en cambio, fueron contrastados con los certificados del laboratorio.

El análisis geoquímico identificó correlaciones positivas entre el cobre y otros elementos, como plata, molibdeno, bismuto, oro, telurio y selenio. En contraste, el cobre presenta relaciones inversas con el zinc, el plomo, el bario y el manganeso. Según la compañía, estas asociaciones son características de sistemas de pórfido de cobre y se acentúan en la zona central de alta ley

En cuanto a su distribución espacial, las mayores concentraciones de cobre delimitan una zona central (Core Zone), donde las leyes superficiales comúnmente superan el 2%. Allí y en sus alrededores también se concentran elementos indicadores como plata, molibdeno, bismuto, oro, telurio y selenio. En cambio, el zinc, el plomo, el bario y el manganeso presentan mayores concentraciones hacia la periferia. Estos patrones, junto con las alteraciones identificadas en las rocas, definen una huella hidrotermal de varios kilómetros.

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¿Qué otras zonas podría explorar Radius Gold?

Uno de los resultados relevantes es la extensión de las alteraciones geológicas alrededor del núcleo de alta ley. La silicificación, la alteración potásica y las concentraciones elevadas de potasio se prolongan por más de 2.5 kilómetros hacia el sureste.

Los análisis también identificaron un corredor de entre 1.5 y 2.5 kilómetros con alteración potásica y fílica. En el núcleo de alta ley se observa, además, una combinación de alteraciones sódico-cálcicas y potásicas.

A partir de estos patrones, Radius Gold interpreta que Tierra Roja presenta características de un sistema de óxido de hierro-cobre-oro (IOCG, por sus siglas en inglés) o híbrido, más que de un pórfido calc-alcalino convencional. La compañía también identificó una sobreimpresión local de fluidos epitermales de niveles superiores, controlados estructuralmente. Esta interpretación geológica todavía deberá evaluarse mediante nuevos trabajos de exploración.

“Estos resultados son sumamente alentadores. La zona central de alta ley presenta leyes elevadas de cobre y asociaciones de metales y alteración indicativas de sistemas de óxido de hierro-cobre-oro o híbridos, y estamos entusiasmados por probar este objetivo en la próxima campaña de perforación”, señaló Luke Longridge, presidente de Radius Gold.

El ejecutivo añadió que el mismo conjunto de datos apunta a otros centros intrusivos y corredores estructurales que se extienden varios kilómetros hacia el este y el sur, caracterizados por alteración potásica y concentraciones elevadas de elementos indicadores.

La zona central de Tierra Roja presenta muestras superficiales con leyes de cobre que comúnmente superan el 2%, según la minera.

¿Qué busca confirmar Radius Gold con sus próximas perforaciones?

La compañía prevé probar el objetivo de alta ley mediante una próxima campaña de perforación. No obstante, una parte importante de la propiedad todavía no ha sido muestreada debido a la presencia de una cobertura de caliche, una capa superficial que dificulta el acceso a las rocas.

Ante ello, Radius Gold considera realizar perforaciones poco profundas, mediante métodos de percusión u otras técnicas, para atravesar esa cobertura, delimitar los posibles centros adicionales y precisar sus objetivos de exploración.

“Una gran parte de la propiedad permanece sin muestrear porque está cubierta por caliche; la perforación por percusión u otros métodos poco profundos a través de esa cobertura será un paso importante para delimitar estos centros de mayor extensión y precisar nuestros objetivos de exploración en toda la propiedad”, indicó Longridge.

El comunicado no detalla el calendario, el número de perforaciones ni el presupuesto previsto para esta siguiente etapa. Por ahora, los resultados corresponden a análisis geoquímicos de muestras superficiales y la compañía plantea las perforaciones como el siguiente paso para evaluar los objetivos identificados.