De acuerdo con el último reporte del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), en el décimo mes del 2026 la producción eléctrica (a la cual va aparejada la demanda), fue de 5,616.65 gigavatios por hora (GWh), mayor en 6.70% respecto a igual mes del 2025.

Con ese resultado, de enero a octubre la producción de esa energía alcanzó los 53,670.84 GWh en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), un alza acumulada de 5.47% con respecto a igual periodo del año pasado.

Evolución de la producción de electricidad. Fuente: INEI

Vale recordar que, tras la caída de -7.0% en la producción eléctrica a raíz de la pandemia en el 2020, ésta dio un salto de 9.8% en el 2021, aunque luego se fue desacelerando, con crecimientos menores de 2.8% el 2024 y 2.0% el 2025, es decir que este año, como van las cifras, podría reactivarse.

Sigue costo alto de generación

En los primeros diez meses del 2026 la generación con hidroeléctricas (26,361 GWh) tuvo una caída de 4.61%, aunque con el gas de Camisea (19,961 GWh) creció en 14.64%, con térmicas que usan petróleo residual (16.68 GWh) aumentó en 379% y con diésel 2 (832 GWh) se disparó en 1,412% comparado con el mismo lapso del 2025.

El mayor uso de derivados del petróleo para producir electricidad a su vez se reflejó en costos de la energía que en octubre se mantienen por encima de los US$ 100 por megavatio por hora (MW/h) por cuarto mes consecutivo, cuando meses atrás estaban en US$ 30 por MW/h.

Ese alto costo ya el COES lo había atribuido a la menor producción hidroeléctrica derivada del déficit de lluvias que trae el fenómeno de El Niño, y consiguiente mayor uso de derivados del petróleo, sobre todo el diésel.

Cae demanda minera

Pero, si bien la demanda de electricidad a octubre aumentó en 5.47%, según un análisis del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la demanda solo del sector minería (grandes usuarios libres) -que representa el 24% del total nacional- hasta la segunda mitad de octubre registra una caída de -2.2%, y mantiene una tendencia declinante.

Evolución de la demanda eléctrica del sector minero (grandes usuarios libres -GUL-) muestra una caída en octubre. Fuente: Osinergmin

La merma en la demanda de la energía por parte de la minería, coincide con la caída de la producción de esa industria extractiva, que de enero a agosto del año en curso había retrocedido en -0.20%, por la menor producción de cobre, oro, zinc, etc., según el INEI.

¿Qué explica el alza en la demanda?

Consultado por Gestión sobre estas diferencias, Diego Díaz, socio de Macroconsult, señaló que, en efecto, la demanda de electricidad que más crece es la de sectores no mineros, y que atribuyó al incremento de la inversión privada a dos dígitos por segundo año consecutivo.

“Esa mayor inversión privada implica un incremento de la capacidad productiva, más maquinaria, más equipos que consumen electricidad, y ese es uno de los factores que está jalando el crecimiento de la demanda”, anotó.

Consumo eléctrico aumenta sobre todo en el norte del Perú. Foto: Generada con IA.

Indicó que, cuando se analiza la demanda de energía del conjunto de consumidores que no son los grandes usuarios (como las mineras), y que desempeñan actividades de manufactura y servicios, se aprecia que el crecimiento acumulado este año es de más de 7%.

Sólo en el tercer trimestre, detalló Díaz, ese segmento de la demanda de electricidad que se da en entornos urbanos, ha crecido más de 10%, y consideró que se trata de uno de los crecimientos históricos más altos.

Efecto de El Niño

Pero a eso, anotó, también hay que añadir el incremento de la demanda de energía asociada al incremento de las temperaturas, y ligada al consumo de sistemas de aire acondicionado o de almacenamiento en frío, tanto en hogares, fábricas u oficinas, y que se ha dado este año por encima de requerimientos habituales, asociado al fenómeno El Niño.

Por su parte, Arturo Vásquez Cordano, ex viceministro de Energía y director de investigador de Gerens, coincide en que el crecimiento de la demanda eléctrica ya no se da por la actividad minera, debido a que ésta última parece estar llegando a su máxima capacidad.

Para el experto, el aumento del consumo eléctrico se da en otras actividades como el aumento en la cadena de frío y aire acondicionado en general, pero también en la agroexportación, la producción de cemento y el sector inmobiliario, sobre todo en el norte del país.

El norte el que más crece

En efecto, según Osinergmin, la tasa acumulada de crecimiento de la demanda eléctrica en el norte del país es del 5.8% y mantiene una tendencia al alza en forma continua desde enero de este año.

En la zona centro del país, el aumento es ligeramente menor (5.5%), mientras en el sur, donde se concentra la mayor parte de minas del país, el crecimiento de la demanda de la energía es aún más baja, del 3.1%, y con tendencia estable tras un repunte en el 2024.

Sin embargo, Vásquez Cordano advierte que el norte no está preparado para atender un mayor crecimiento de la demanda de la energía, recordando que esa zona hace poco fue objeto de un corte del suministro eléctrico.

Arturo Vásquez Cordano, director de investigación de Gerens

Además, señaló que se mantiene una creciente congestión en las líneas de alta tensión que llevan la electricidad del centro al norte del territorio, por el retraso en la concesión de nuevos proyectos de transmisión en ProInversión.

¿Sin salida ante emergencias?

A ello, indica, se suma lo que considera un desincentivo a la suscripción de nuevos contratos bilaterales para la compra de electricidad generada con gas natural que permitiría por ejemplo en la zona norte adquirir más energía en forma rápida ante casos de emergencia, aprovechando el gas de la zona.

Tal desincentivo, según refiere, lo constituye el proyecto de reglamento de licitaciones del sector eléctrico, que ha planteado el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para poner en vigor la Ley 32249, y que plantea prohibir la suscripción de nuevos contratos bilaterales, para dar paso únicamente a contratos bajo licitación.

Sin embargo, dado que tales licitaciones pueden demorar desde varios meses a años en concretarse, para Vásquez esa propuesta va a impedir a las empresas distribuidoras el poder resolver problemas de emergencia en el suministro eléctrico, que se pueden atender rápidamente a través de contratos bilaterales de rápida ejecución.

El experto señala que, como la misma ley no prohíbe contratos bilaterales, el Minem tendría que revisar su propuesta, pues como en el norte no hay suficientes líneas de transmisión, ni ahora capacidad de contratar más generación con gas sin licitaciones, la zona puede volverse aún más vulnerable.