De enero a octubre la producción eléctrica creció 5.47%, según cifras del COES (Foto GEC)
De enero a octubre la producción eléctrica creció 5.47%, según cifras del COES (Foto GEC)
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Elías García Olano
Elías García Olano

La demanda de electricidad -que es uno de los principales indicadores adelantados del PBI y permite conocer casi en tiempo real cómo evoluciona la economía-, a octubre último muestra cifras de una posible recuperación tras la desaceleración de los dos últimos años, según cifras oficiales.

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