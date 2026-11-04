En representación del Estado peruano firmó el ministro de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, quien recordó que el país ya tiene una meta temporal para incorporar oficialmente a la energía nuclear en su matriz energética.

Sin embargo, DiNanno fue claro: EE.UU. quiere que Perú recorte ese tiempo con su apoyo en mínimo una década. Una apuesta fuerte que podría implicar inversiones futuras en al menos cuatro sectores.

Oportunidades en energía nuclear

DiNanno vino al Perú, según explicó en una mesa redonda posterior a la firma del memorando, para profundizar el trabajo conjunto de ambos países en seguridad, antinarcóticos, defensa y energía.

Y, específicamente en ese punto, el funcionario anunció que su Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (First) proporcionará US$ 1 millón en asistencia técnica y capacitación para apoyar el desarrollo de la energía nuclear civil y del marco regulatorio del Perú.

Previo a ello, Shinno ya había comentado que en 2025, a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), se fijó en una hoja de ruta la tarea de incorporar la energía nuclear en la matriz energética a más tardar en 2040.

El apoyo del programa First sumará a ese objetivo, pero, consultado por Gestión, DiNanno reveló el interés de que el apoyo de EE.UU. sea de tal nivel que ese plazo se acorte en no menos de 10 años.

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas; Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, y Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, tras la firma del memorando en cooperación nuclear. Foto: Embajada de los Estados Unidos en Perú.

“Hay una razón para que estas inversiones tarden: la exigencia en seguridad. A nivel de licencias en EE.UU. es el estándar mundial. La tecnología está y es aplicable al Perú en diversos usos de nicho: pueden ser data centers, puertos, bases militares y minas, incluso. Con eso queremos mover la meta que se tiene del 2040 hacia está década de los veintes”, explicó.

Detalló que esos rubros económicos son a los que apuntan preliminarmente, debido a que su consumo energético es bastante alto. La idea es alentar la seguridad energética con una nueva fuente que pueda atender la demanda futura.

El primer paso para dicho fin será identificar concretamente las zonas del país donde estas oportunidades de inversión podrían realizarse, respondió Di Nanno a este diario.

“Sabemos que el Minem tiene algunas ideas para proyectos específicos. Pero aparte de la selección, otro paso inicial tras la firma del memorando es empezar la construcción de la estructura regulatoria. Perú debe tener la capacidad para tener su propia comisión regulatoria nuclear. Nuestra experiencia será la base y, con los proyectos identificados, podremos aumentar ese US$ 1 millón ya destinado”, remarcó.

¿Por qué interesa a EE.UU. colaborar con Perú en energía nuclear?

Tras ser declarado “socio bilateral” de First en septiembre pasado, Perú se convirtió en la segunda nación de la región en alcanzar este grado, solo detrás de Paraguay.

Este es el rango más alto del programa. Si bien hasta 10 otros países latinos forman parte, no alcanzan la categoría de socio bilateral. En el mundo First ya ha cerrado más de 300 colaboraciones, con más de 4,750 expertos y autoridades del sector nuclear como participantes, y financiando proyectos por alrededor de US$ 140 millones.

Con esa condición destacada, adelantó Shinno, se abren oportunidades de colaboración para recibir soporte en proyectos de reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés).

Pero fue Bernie Navarro, embajador estadounidense en Perú, más enfático respecto a cuál es el foco de EE.UU. con que First traiga su experiencia aquí.

Los data centers pueden sostenerse con energía nuclear, aseguraron DiNanno y Navarro. Foto: iStock.

“La seguridad es parte de todo lo que queremos hacer. En el centro de todo, está la estabilidad, pero también la independencia y seguridad energética son parte de la ecuación. Sabemos que la red eléctrica en Lima, por ejemplo, la dirige un país fuera del hemisferio. Queremos ayudar a que Perú tenga garantías de no depender tanto de dicha red”, sostuvo.

Navarro recalcó que First incluye un subprograma llamado Apoyo Nuclear para Acelerar la Transición Energética (NEXT), cuyo propósito es brindar, desde simuladores de SMR, hasta consultoría financiera y estudios de factibilidad para proyectos específicos en energía nuclear.

El embajador se mostró confiado de llegar a ese nivel de asociación en los plazos fijados por DiNanno y precisó otro uso potencial de los SMR: ampliar la cobertura eléctrica del Perú.

“La electricidad no llega a todos en muchos lugares del Perú. Son casi como tres países distintos en uno: Lima, el Norte y el Sur. Lo que queremos traer aquí es una solución. Lo mismo con las minas en zonas desoladas o los data centers. Los usos son diversos y tenemos ocho décadas de experiencia en ello”, declaró.

Estrategia transversal al Callao y aviones F-16

En un comunicado posterior al evento de firma del memorando, la Embajada de los EE.UU. en Perú aclaró que el acuerdo sobre energía nuclear, así como la visita de DiNanno, no solo involucran apoyos financieros por US$ 1 millón.

Al dirigir la Secretaria de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, el funcionario tiene a su cargo otros grandes proyectos bajo su portafolio: la adquisición de aviones F-16 y la modernización de la Base Naval del Callao. Sobre ambos también hay anuncios.

EE.UU. ya aprobó asignar US$ 20 millones para fortalecer las capacidades de reabastecimiento de combustible en vuelo del programa F-16 Block 70 del Perú. Esta tecnología se usará en el primer paquete de 12 de estos aviones que el Ejecutivo ya adquirió.

El F-16 Fighting Falcon, fabricado por la multinacional de defensa Lockheed Martin. Foto: Getty Images.

Aparte, unos US$ 4.5 millones irán a desarrollar la siguiente etapa de modernización de la Base Naval en el puerto del Callao: el diseño. En enero se anunció y en abril Perú aprobó deuda de S/ 4,287 millones para modernizar este proyecto con apoyo de EE.UU.

Sobre ello, el Navarro destacó que su país ve a la zona del Callao como el “engranaje económico” del Perú y que, tras realizar la modernización, habrá espacio para expandir la operación portuaria aún más.

“La modernización implica mover a los barcos navales fuera. Eso creará lugar para hacer un posible terminal de cruceros. Con el portafolio del secretario DiNanno, ayudaremos a que Perú alcance esos objetivos”, planteó.