La tasa actual que aplica EE.UU. a los productos peruanos es de 12.5%. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Las negociaciones sobre los aranceles que aplica Estados Unidos (EE.UU.) al Perú actualmente avanzan positivamente. Así lo aseguró Bernie Navarro, embajador de este país, en declaraciones a Gestión.

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