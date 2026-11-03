Durante una mesa redonda con medios de comunicación, posterior a la firma de un memorando de entendimiento en cooperación nuclear, Navarro se pronunció sobre este tema, luego de que la presidenta Keiko Fujimori públicamente solicitara al Gobierno de Donald Trump novedades al respecto.

El pedido de Fujimori se realizó directamente al secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, en el marco de su visita al país hace unos meses. El resultado de dicha reunión fue la incorporación oficial del Perú al Escudo de las Américas.

Un objetivo claro

Consultado por Gestión, el embajador Navarro precisó qué ha pasado desde entonces en línea con alcanzar ese objetivo. El diálogo, indicó, es diario, con el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia, a la cabeza.

“El objetivo es balancear las discrepancias del comercio y es muy complicado. Todos los días nuestros equipos, los de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) y Perú, se reúnen para identificar cómo alcanzar un acuerdo que asegure ese balance y retornar, al menos, al punto de partida que teníamos antes”, detalló.

Ello implicaría, como mínimo, volver al estadio previo a los llamados “aranceles recíprocos”, que fijaron una tasa de 10% para los productos peruanos, dejando atrás la base cero que fijó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

Bernie Navarro, embajador estadounidense en Perú, remarcó que Perú y EE.UU. buscan un "punto medio" en materia comercial para revocar las tarifas aplicadas por la administración Trump. (Foto: Julio Reaño / GEC.)

Vale recordar que en julio, tras un fallo de la Corte Suprema de EE.UU., los recíprocos fueron anulados, pero la administración Trump utilizó otra norma para volver a fijar aranceles, esta vez por fallas en prohibir las importaciones producto del trabajo forzoso, a 60 países. Ello elevó la tasa a 12.5% para Perú, respecto al 10% previo.

Valencia, del Mincetur, ya había comentado en agosto en entrevista con Gestión que, además de negociar directamente con EE.UU., su gestión se enfocaría en mejorar los controles en la cadena logística exportadora para que los envíos peruanos no pierda competitividad en este mercado.

“Hay muchos componentes vinculados a estas tarifas [aranceles]. No son punitivas y no buscan molestar al Perú [...] El objetivo es alcanzar un término medio. Creo que estamos teniendo conversaciones muy saludables y productivas”, agregó Navarro al respecto.

Perú se mantendrá entre los socios prioritarios de Trump

Navarro también indicó que las tarifas son una atribución del presidente Trump, pero que en el marco de su interés por retomar la presencia en la región y especialmente en Perú, están abiertos a seguir profundizando la relación bilateral.

“Nuestra Estrategia Nacional de Seguridad es clara: el Hemisferio Occidental es el más importante del mundo para EE.UU. Es autocrítico decirlo porque significa que hemos estado en muchos lugares, pero no donde debimos estar. Desde la publicación de ese documento han visto todos el progreso real en el soporte que damos al Perú”, manifestó.

Ese interés con el país no se reduciría ni alteraría a pesar de los cambios legislativos que sufrirá EE.UU. tras las elecciones de medio término, que se celebraron este martes 3 de noviembre. Tampoco cambiaría la visión del presidente Trump sobre el Hemisferio en la recta final de su segundo gobierno, que culminará en 2028.