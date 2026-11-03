En septiembre último, Perú fue elevado a “socio bilateral” en el Programa de Infraestructura Fundacional para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (First, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Ahora, en noviembre 2026, autoridades peruanas y del país norteamericano están reunidas en Lima bajo este paraguas.

Durante la reunión, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el Subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Thomas DiNanno, en presencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, suscribieron un convenio de memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil entre amos países.

En este contexto, el ministro Shinno, habló al respecto, con énfasis en la energía nuclear.

“El Perú cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito nuclear, sustentada en la experiencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), que ha consolidado importantes capacidades científicas y tecnológicas, entre ellas la operación segura del reactor de investigación RP-10. Sobre esta base nuestro país viene avanzando en la evaluación de nuevas oportunidades para el aprovechamiento pacífico de la energía nuclear”, señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Shinno explicó que, en particular, el Minem, en coordinación con el IPEN, ha impulsado una hoja de ruta para la incorporación de la energía nuclear en la matriz energética hacia el año 2040, en consonancia con los lineamientos del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés).

“En este contexto, los reactores modulares pequeños (SMR: Small Modular Reactors) representan una alternativa prometedora para diversificar nuestra matriz energética, fortalecer la seguridad energética y ofrecer soluciones sostenibles a regiones aisladas del territorio nacional, contribuyendo al cierre de brechas y al desarrollo económico y social de nuestro país”, añadió.

Vale decir que los SMR son reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 MW(e) por unidad, lo que representa cerca de un tercio de la capacidad de generación de los reactores nucleares de potencia tradicionales, según la IAEA.

Con lo mencionado, el ministro destacó que la cooperación con Estados Unidos, a través del programa First, adquiere especial relevancia.

“Esta iniciativa representa una oportunidad para profundizar nuestra asociación bilateral, promover la transferencia de conocimiento y fortalecer las capacidades institucionales necesarias para evaluar responsablemente el desarrollo de la energía nuclear civil en el Perú. Sin embargo, reconocemos que el éxito de cualquier iniciativa en este ámbito no solo depende de capacidades técnicas o un marco regulatorio adecuado, sino del involucramiento de los actores para alcanzar consensos”, finalizó.