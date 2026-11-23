Cientos de mineros de La Rinconada, Phara, Limbani y Sandia se reunieron en Juliaca y marchan en rechazo a la falta de acuerdos sobre la formalización minera. Los manifestantes exigen la ampliación de cuatro años del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, piden la renuncia del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y de la viceministra Mayra Figueroa.

Los mineros buscan que el Gobierno central atienda sus reclamos y tome medidas concretas para la pequeña minería y minería artesanal.

En ese marco, advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable, podrían radicalizar sus medidas de lucha y realizar una huelga indefinida a nivel nacional.

Reinfo en Perú. ¿Cuáles son los últimos alcances? (Foto: Andina)

La marcha de este lunes ya había sido anunciada por Máximo Franco Béquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), quién además cuestionó que el Congreso no haya aprobado crear la Ley MAPE, motivo por el cual continúan solicitando una ampliación para que puedan formalizarse.

Indicó que serían más de 3 millones de personas que se verán afectadas si no amplía al Reinfo antes del 31 de diciembre.

“Lamentablemente, vamos a pasar a la ilegalidad. No podemos permitir que más de 3 millones de personas que viven de esta actividad nos quedemos al desamparo ante la ley. Estamos exigiendo al Gobierno y al Congreso que tomen una decisión política”, dijo a RPP ayer.