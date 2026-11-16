El Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que desmiente versiones difundidas por dirigentes que acusan falsamente a ese sector de pretender excluir del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a todos los mineros artesanales del distrito de Pataz (La Libertad) para favorecer a la gran minería.

Así lo indicó el ministerio a través de una nota de prensa, en la que aclara que la evaluación que actualmente atraviesan alrededor de 156 operadores (en esa zona) inscritos en el Reinfo no responde a una decisión discrecional ni a presiones empresariales, sino al estricto cumplimiento de una sentencia firme del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima.

Dicha resolución judicial -explicó- obliga al ministerio a resolver solicitudes administrativas que se encontraban pendientes, bajo advertencia legal, pues desacatar un fallo del Poder Judicial constituye un delito.

Descarta exclusión automática

Asimismo, el sector precisa que el inicio de esta evaluación técnica no implica una exclusión automática, y que la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) revisa cada expediente de manera individual y rigurosa.

Esa revisión, señala, es para verificar si los operadores se encuentran trabajando sin autorización dentro de áreas restringidas que ya cuentan con Instrumento de Gestión Ambiental aprobado a favor de la empresa.

Refirió que, quienes operan conforme a ley y cuentan con contrato de explotación vigente tienen sus derechos plenamente garantizados.

Remarcó que el Estado, a través del Minem, respalda al pequeño minero que cumple las normas, pero no puede avalar actividades ilícitas en zonas restringidas donde hoy operan bandas criminales armadas que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y la seguridad de la provincia.

Acuerdos de explotación

Para garantizar la transparencia del proceso y evitar la desinformación, el ministerio indicó que ha desplegado equipos técnico-legales de la DGFM y de la Oficina General de Gestión Social directamente en Pataz.

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Estos especialistas -anotó- brindan orientación caso por caso, verifican el cumplimiento de requisitos y promueven espacios de diálogo para facilitar acuerdos de explotación donde sea técnicamente viable.

El Minem subraya que la situación en Pataz evidencia que el esquema actual del Reinfo está agotado, por lo cual el Ejecutivo impulsa una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Esa norma, anotó, plantea reglas claras, trazabilidad y asistencia técnica real, a fin de que la formalización deje de ser un trámite interminable y se convierta en una actividad segura, ordenada y sostenible.