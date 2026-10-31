En nuestro país, los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hasta marzo de 2027, apuntan -además de altas temperaturas- a lluvias encima de promedios históricos en la costa norte, centro y sur y en la sierra centro occidental. Sin embargo, a su vez aparece déficit hídrico en la sierra centro oriental y la sierra sur occidental.

Esas condiciones extremas -según expertos consultados por Gestión y también reportes oficiales- podrían generar distintos impactos, tanto directos como indirectos, en la actividad minera, pero también traer riesgos para el medio ambiente asociados a dicho sector.

Relaves mineros en riesgo

Sobre este último aspecto, desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) revelaron a este Diario que, en el marco de las acciones preventivas por el FEN, se han identificado 58 unidades mineras fiscalizables, ubicadas en 14 regiones, que poseen depósitos de relaves expuestos a riesgos hidrometeorológicos.

Explicaron que, ante la ocurrencia de lluvias intensas, los depósitos de relaves mineros representan riesgos asociados, por un lado, a la estabilidad estructural de los diques de contención, por rebosamiento del embalse o variaciones en la estabilidad geotécnica.

Por otro lado, indicaron desde la OEFA, el riesgo lo constituye la presencia de metales pesados contenidos en los relaves, que pueden incidir en la calidad de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

También, añadieron, se puede registrar una alteración en la calidad de los suelos y de los ecosistemas acuáticos, mediante la bioacumulación de contaminantes, y una posible afectación en la operatividad de las fuentes de captación de agua de consumo humano y riego agrícola, por el arrastre de sedimentos y alteraciones físico químicas.

Imagen de la laguna con relaves mineros en Pasco. | Redes sociales

De acuerdo con el OEFA, esas 58 unidades mineras con depósitos de relaves expuestos a los citados riesgos, se ubican en las regiones La Libertad, Cajamarca, Áncash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa y Moquegua.

Desde la entidad señalaron que han requerido información a los titulares de esas unidades, sobre sus planes de contingencia y medidas adoptadas para prevenir y mitigar estos riesgos.

A partir de dicha información, el OEFA verificará la adecuación de sus componentes críticos y la implementación de las medidas reportadas. También se efectuará monitoreo periódico y analizarán los reportes de inspecciones en los depósitos de relaves.

Pedido a las empresas

Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha exhortado públicamente al sector minero a adoptar medidas preventivas ante riesgos asociados al FEN, como reforzar acciones de prevención y contingencia para prevenir o minimizar posibles afectaciones al ambiente, la salud y los bienes públicos o de terceros.

Para ello, los instó a implementar de manera inmediata, medidas de contingencia no previstas en su instrumento de gestión ambiental (IGA).

Casi 140,000 toneladas de relaves mineros pueden caer al río Rímac desde esta inestable ladera ubicada en Km. 90 de la carretera central. | Foto: Juan Ponce / @photo.gec

Según José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, considerando las previsiones de que el FEN traerá sequía en las zonas altoandinas, habría que enfocarse en las zonas donde se prevén lluvias intensas, como la parte media de la cuenca y en zonas más próximas a la costa donde existen instalaciones mineras, desde plantas de beneficio a depósitos de relaves, o minas en proceso de cierre.

En vista que la mayor parte de la población se asienta en la capital, para el experto habría que observar sobre todo el peligro que el FEN pueda traer a la cuenca del río Rímac, donde se han identificado como posible riesgo depósitos de relaves mineros en distintas zonas en las partes altas de la región Lima, que pueden afectar al citado afluente.

Al respecto, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha elaborado diversos informes técnicos referidos a, al menos, cuatro depósitos de relaves en esa cuenca, como los de Cerro Tamboraque; el de la exunidad minera Huampar: el depósito Triana y el depósito de la exunidad minera Millotingo, todos ellos en la provincia de Huarochirí.

Riesgos por minería ilegal

En el caso de Millotingo, por ejemplo, el Ingemmet emitió opinión técnica, en mayo último, donde ya advertía que, en esa zona, la ocurrencia de lluvias excepcionales intensas de corta duración o prolongadas, pueden desencadenar erosión de laderas, derrumbes, caídas de rocas y flujos que podrían involucrar con un alto peligro al referido depósito de relaves mineros.

Pero, por otro lado, De Echave señaló que el fuerte crecimiento de la minería informal y de la minería ilegal en los últimos años, sobre todo la que se ubica en zonas de riesgo, puede constituir también una fuente de contaminación ante lluvias intensas.

El investigador de CooperAcción recordó que, en la zona de Tambogrande, en la región Piura, donde hay proyectos de explotación de oro, plata, cobre y zinc, operan muchos mineros ilegales y es una de las regiones más expuestas al FEN.

De otra parte, Omar Lam, CEO de Equans Perú, que brinda servicios a mineras, advirtió que el FEN puede tener impactos en toda la cadena de valor vinculada a la minería.

Según José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, la minería ilegal constituye ahora también un riesgo de mayor contaminación ante el FEN (Foto: GEC)

Recordó que, en los FEN ocurridos en años anteriores, las inundaciones y huaicos hicieron colapsar desde subestaciones a centrales hidroeléctricas y hasta torres de alta tensión, por lo que urgió a adoptar planes de preparación que permitan priorizar las cargas críticas o protocolos de seguridad.

En el otro extremo, en el escenario de sequía que también trae este fenómeno, Lam observó que se puede reducir la disponibilidad de agua para la mayoría de procesos de la actividad minera, sobre todo en la zona sur del país donde se pronostica déficit hídrico.

Dado estos escenarios extremos, para el especialista es probable que haya algunas operaciones mineras que, por temas de seguridad, incremento de costos o exposición al riesgo, vayan a tener que reducirse en forma significativa o incluso verse paralizadas.