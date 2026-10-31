Hay varias unidades mineras donde se han identificado relaves expuestos a riesgos hidrometeorológicos. | Foto: Facebook Pallasca Noticias
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Elías García Olano
Elías García Olano

La producción de la minería metálica en el Perú, que marcó una caída entre enero a agosto del 2026, podría resultar aún más golpeada a consecuencia del fenómeno de El Niño (FEN). Por un lado, cuando empiece a manifestarse con lluvias anormales y, por el otro, por sequías, a partir de noviembre.

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