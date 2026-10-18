Para el verano próximo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -Senamhi-, en la costa norte y centro y en la sierra noroccidental se espera lluvias por encima de promedios históricos asociados al FEN, y en la costa sur y en la sierra centro occidental se prevé lluvias entre normales y superiores a lo normal.

En contraste, en la sierra centro oriental y la sierra sur occidental la citada entidad proyecta condiciones de precipitaciones pluviales entre normales e inferiores a lo normal, mientras en la sierra sur oriental predominarían condiciones inferiores a lo normal.

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Cae almacenaje en reservorios

Frente a esos pronósticos, la última semana el Gobierno emitió el Decreto Supremo (D.S.) N° 140 que declara el estado de emergencia en diversos distritos de 17 departamentos por peligro inminente de déficit hídrico para el periodo 2026-2027, ante la disminución progresiva de los caudales de los ríos y de los volúmenes de agua almacenado en embalses.

Esa norma se suma al D.S. N° 116-2026-PCM, dado en agosto último que por el mismo motivo había declarado en emergencia a 15 departamentos por un lapso de 60 días calendario.

Hay ocho grandes reservorios, del total de 18 que tiene el país, que tienen su nivel de agua por debajo del 50%, según data del Senamhi

De hecho, de los 18 reservorios a nivel nacional cuyo volumen monitorea el Senamhi, hasta este viernes ocho se encontraban por debajo del 50% de su capacidad de almacenamiento, entre ellos San Lorenzo, en Piura (36.5%), Tinajones, en Lambayeque (20.99%), Viconga, en Lima (10.53%), Lago Junín (37.81%).

Asimismo, en Arequipa, el Dique Los Españoles estaba al 15.4% y El Frayle al 37.88%, mientras en Cusco, el reservorio El Pañe, estaba en 36.24%, y en Tacna, la presa de Paucarani estaba al 40%. En el caso del Sistema de Lagunas, ubicado en las alturas de Lima, que abastece a Sedapal, se encontraba al 69.48%.

Riesgo para empresas de saneamiento

Al mismo tiempo, el Sistema de Monitoreo y Pronóstico de Sequías Hidrológicas (OASIS) del Senamhi, advierte que entre noviembre y enero próximos el déficit de caudales podría poner en niveles de riesgo medio y alto de afectación a diversas Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a nivel nacional.

Los periodos de mayor probabilidad de afectación por sequía que ha identificado OASIS son sobre todo en los meses de diciembre entrante, con 24 EPS con nivel medio y nueve con nivel alto de riesgo, y en enero del 2027, con 19 EPS en nivel medio y seis en nivel alto de riesgo por déficit hídrico.

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó a Gestión que han identificado a 22 EPS que prestan servicio de saneamiento en los distritos declarados en emergencia por peligro inminente de déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027, mediante los D.S. 140-2026 PCM y 116-2026-PCM.

Con la aprobación de estudios tarifarios para las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) se espera una inversión de S/ 3,7 mil millones.

Las EPS antes mencionadas, y sus respectivos ámbitos de operación, son las siguientes:

Emapa Pasco S. A. (Cerro de Pasco)

(Cerro de Pasco) Emapacop S. A. (Pucallpa)

(Pucallpa) Emapa-Y S. R. L. (Yunguyo)

(Yunguyo) Emsapa Calca S. A. (Calca)

(Calca) Emsapa Yauli La Oroya S. R. L . (La Oroya)

. (La Oroya) Emsapuno S. A. (Puno y Desaguadero)

(Puno y Desaguadero) Emssapal S. A. (Sicuani)

(Sicuani) EPS Aguas de Lima Norte S. A. (Huacho)

(Huacho) EPS Emaq S. R. L. (Quillabamba)

(Quillabamba) EPS Emsap Chanka S. A. (Andahuaylas)

(Andahuaylas) EPS Emusap Abancay S. A. (Abancay)

(Abancay) EPS Mantaro S. A. (Jauja, Concepción y Chupaca)

(Jauja, Concepción y Chupaca) EPS Moquegua S. A. (Moquegua)

(Moquegua) EPS Nor Puno S. A. (Azángaro, Huancané, Lampa, San Antonio de Putina, Carabaya y Sandia)

(Azángaro, Huancané, Lampa, San Antonio de Putina, Carabaya y Sandia) EPS Sedacusco S. A. (Cusco)

(Cusco) EPS Sedajuliaca S. A. (Juliaca)

(Juliaca) EPS Sedaloreto S. A. (Iquitos)

(Iquitos) EPS Selva Central S. A. (La Merced, San Ramón, Satipo, Oxapampa y Villa Rica)

(La Merced, San Ramón, Satipo, Oxapampa y Villa Rica) EPS Tacna S. A. (Tacna)

(Tacna) Seda Ayacucho S. A. (Ayacucho)

(Ayacucho) Sedam Huancayo S. A. (Huancayo)

(Huancayo) Sedapar S. A. (Arequipa)

Riesgo a otras EPS por huaicos

Ya en julio último, Sunass había dispuesto que 32 EPS podrían utilizar de manera excepcional, más de S/1,322 millones de sus fondos de inversiones y reservas para ejecutar acciones preventivas para proteger la continuidad de sus servicios de agua potable y saneamiento, ante situaciones de peligro inminente, como las intensas lluvias asociadas al FEN 2026-2027.

Entre esas 32 empresas se encontraban Sedapal, así como las que prestan servicios en Cañete, Ayacucho, Barranca, Chimbote, Huánuco, Huancavelica, Huaral, Moquegua, Huancayo, Pasco, Abancay, Piura, Cajamarca, Pisco, entre otras localidades.

Para el efecto, ese organismo regulador había modificado el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento, para que pudieran realizar obras de preparación y respuesta ante el FEN.

Con los recursos antes citados, podrán construir o reforzar infraestructura de protección de sus sistemas de agua frente a huaicos o inundaciones, remoción de sedimentos en captaciones, o provisión de equipos para reparación de redes y atención de emergencias, entre otros.

Considerando que en todo el Perú existen 50 EPS, la información brindada por el Senamhi y por Sunass significa que la mayor parte de estas empresas públicas estarían en riesgo de ver afectadas sus operaciones, sea por la caída de huaicos, inundaciones o la sequía.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada (Foto: USI)

Mayor peligro para Lima y Callao

Sobre el tema, vale indicar que, según el Ingemmet, la región con el mayor número de puntos críticos (362) vulnerables ante huaicos o deslizamientos es el departamento de Lima, sobre todo a lo largo de la Carretera Central, ubicándose 53 de esos puntos críticos a lo largo de la cuenca del río Rímac, entre el límite del departamento de Junín y Vitarte.

Al respecto, Mary Mollo, especialista en gestión de riesgos de desastres de ESAN, indicó que solo en la zona de Chosica existen 21 quebradas que se pueden activar por las lluvias, y que de ocurrir deslizamientos pueden llegar al cauce del río Rímac, y afectar el procesamiento de agua, afectando la calidad de la misma y la disponibilidad hídrica para la capital.

Por su parte, el ex ministro de Vivienda y ex presidente de Sedapal, Francisco Dumler, en diálogo con Gestión, observó que, desde que ocurriera el último FEN del 2017 que afectó la provisión de agua para Lima, hasta la fecha, las condiciones de la infraestructura que opera Sedapal para el tratamiento de agua en La Atarjea no han cambiado.

Francisco Dumler, ex presidente del directorio de Sedapal

Recordó que el 2017 (cuando el FEN fue de magnitud moderada) el caudal del río Rímac, que normalmente es de 45 metros cúbicos por segundo (m3/s), superó los 115 m3/s. Eso generó que La Atarjea cerrara sus compuertas y detuviera el suministro de agua potable hasta por seis días, debido a la caída de sucesivos huaicos que enturbiaron el agua e impedían su procesamiento.

En tal sentido, como no se ha mejorado esa infraestructura, de ocurrir ahora huaicos en un escenario de FEN extraordinario, Dumler señaló que no se descarta que la capital se vuelva a ver expuesta incluso a un periodo de mayor desabastecimiento de agua potable que en el 2017.

El experto, ahora profesor de Centrum PUCP, refirió que La Atarjea tiene capacidad para procesar 17 metros cúbicos de agua por segundo (m3/s), pero necesita tener capacidad para procesar por lo menos 25 m3/s para garantizar el abastecimiento actual y estar en capacidad de enfrentar fenómenos naturales.

Dado el crecimiento vegetativo de la demanda en la capital, al año 2030 necesitaría procesar 30 m3/s, y para el año 2035 por lo menos 35 m3/s, todo lo cual hace que necesario que Sedapal planifique su crecimiento, lo cual no sucede por los sucesivos cambios en su directorio.