La Sunass informó a Gestión que han identificado a 22 EPS que prestan servicio de saneamiento en los distritos declarados en emergencia por peligro inminente de déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027. (Foto: Proinversión).
La Sunass informó a Gestión que han identificado a 22 EPS que prestan servicio de saneamiento en los distritos declarados en emergencia por peligro inminente de déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027. (Foto: Proinversión).
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Elías García Olano
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La ocurrencia de condiciones extremas que trae el fenómeno El Niño (FEN) entre este mes y marzo del 2027, con lluvias intensas en un sector del país, y sequía en el otro, ponen en riesgo no solo a población, viviendas, infraestructura pública y actividades productivas, sino también el suministro de agua potable, según alertan diversos reportes y proyecciones oficiales.

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