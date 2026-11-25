La inflación en Perú, que presiona los bolsillos de los ciudadanos, se mantiene alta por razones externas, y el fenómeno El Niño (FEN) solo agravaría la situación.

Al respecto, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se pronunció durante su exposición en el panel “Oportunidades del Perú en el nuevo orden global” en la más reciente edición del CADE Ejecutivos 2026.

El reputado banquero recordó que la inflación se había mantenido dentro del rango meta del BCRP, durante un buen tiempo tras la pandemia. Sin embargo, ello cambió desde marzo. Hoy, la entidad sigue monitoreando la situación para identificar cuándo intervenir en el mercado.

Campo limitado para actuar

Velarde recordó que, en su última sesión, el BCRP acordó subir la tasa de interés de referencia de 4.25% a 4.50%, un alza no vista desde enero del 2023.

Esto porque la inflación anual en Lima Metropolitana alcanzó 5.25% en octubre de 2026 (y 4.83% a nivel nacional), superando el rango meta del BCRP, de entre 1% y 3%, por octavo mes consecutivo.

¿Por qué no habían movido la tasa clave en más de tres años? El presidente del BCRP recordó que, hasta marzo de este año, el panorama internacional estuvo tranquilo, lo que mantenía a este indicador de precios relativamente estable. Todo cambió tras el estallido de la guerra en Irán.

“En marzo tuvimos 2.4% de inflación, casi dos años de inflación (en un solo mes). Cuando se produce un choque de oferta, el margen de acción de la política monetaria es reducida”, reconoció.

Bajo ese contexto, y ya que la mayoría de factores que golpean la inflación vienen de afuera, Velarde fue claro en que el banco se mantiene expectante de cómo evolucionarán estos factores de cara al cierre del 2026 e inicios del próximo año.

Velarde recordó que, en su última sesión, el BCRP acordó subir la tasa de interés de referencia de 4.25% a 4.50%, un alza no vista desde enero del 2023. Foto: GEC.

En ese sentido, no descartó que el BCRP vuelva a modificar su tasa de interés de referencia en el corto o mediano plazo.

“Ahora hemos subido la tasa de interés, si la inflación sigue subiendo y eleva otros precios, estamos dispuestos a actuar. La inflación crece por factores de oferta, pese a que la demanda interna está muy fuerte”, manifestó.

Así las cosas, en referencia al aumento del precio de los combustibles a nivel internacional, Velarde recalcó que un banco central, al observar un impacto derivado en alimentos, debe evitar “que se contagie a otros precios”.

“La inflación (hoy) no depende de la política monetaria. En este caso depende de factores de oferta”, agregó, recordando que Perú es una economía abierta, lo que la expone a estos riesgos.

Economía peruana se mantiene fuerte

Precisamente sobre el desempeño de la economía peruana en este contexto internacional, el presidente del BCRP destacó la fortaleza en diversos frentes de la actividad nacional.

Por ejemplo, rescató el desempeño de las exportaciones, en millones de dólares, del Perú respecto a otras economías de la región comparables como Argentina, Brasil, Chile, Colombia o México.

Entre enero y septiembre, los envíos peruanos al mundo alcanzaron un valor de US$ 87,498 millones, una variación de 33.2% respecto al mismo periodo, pero en 2025.

El valor de las exportaciones se mantiene alto, un factor que saludó Velarde durante CADE Ejecutivos. Foto: Mincetur.

“Son las que más crecen entre los países de la región con los que nos comparamos (...) Obviamente hasta septiembre influye el factor precio, la historia podría cambiar, pero eso nos ayuda mucho en el sector externo. Los términos de intercambio son los mejores desde que tenemos registro”, refirió.

Respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno de Keiko Fujimori, en el marco de la “política contracíclica” fiscal impulsada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Velarde descartó que este plan se oponga a los objetivos de la política monetaria peruana.

“Son gastos que tienen que hacerse, frente al FEN, es necesario hacer transferencias a grupos que se verán afectados severamente o para mitigar el daño y después construir. No veo contradicción, era necesario hacerlo”, acotó.