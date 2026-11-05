En la última Prueba PISA (del 2025), Perú retrocedió, principalmente en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

Lo anterior podría parecer un dato más que revela nuestro bajo nivel de desarrollo. Sin embargo, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), hizo hincapié en la diferencia entre los países de América Latina y los de Asia.

“La Pueba PISA realmente es un horror. No podemos esperar una sociedad próspera si no tenemos educación”, manifestó Velarde, durante Felaban 2026.

Julio Velarde, presidente del BCR, recibe el título de Doctor Honoris Causa por la UNALM. (Foto: UNALM)

En ese sentido, señaló que en la referida prueba los primeros puestos corresponden a países asiáticos, y mencionó que, dentro de la región, destacan Uruguay y Chile, pero muy lejos de las naciones orientales.

En Chile y Uruguay, un 44.3% y 43.5% de los estudiantes obtuvieron un nivel 2 o superior en matemáticas, mientras que el promedio de la OCDE está por encima de 70% y los primeros lugares, Singapur y Macao, lograron 92% y 91.5%, respectivamente. En ese mismo indicador, Perú solo alcanzó el 34%.

Lo anterior revela que aún existe una brecha “sustancial”, entre nuestro país y la media de la OCDE y las naciones asiáticas, advierte el BCRP.

Según el Ministerio de Educación, el Perú es el único país de la región con mejoras sostenidas en PISA en los últimos 15 años, aunque las matemáticas siguen siendo el principal desafío de los estudiantes. Foto: Minedu.