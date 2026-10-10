El proyecto del noveno retiro deberá ser primero evaluado en comisiones de la Cámara de Diputados y de ser aprobado se elevará a la Cámara de Senadores. (Foto: Carla Patiño Ramírez / Andina)
El proyecto del noveno retiro deberá ser primero evaluado en comisiones de la Cámara de Diputados y de ser aprobado se elevará a la Cámara de Senadores. (Foto: Carla Patiño Ramírez / Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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En el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley para autorizar nuevamente un retiro de los fondos de pensiones, esta vez, sería el noveno, ¿cuál es el sustento?

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