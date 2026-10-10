Según se argumenta en el proyecto, la motivación es el impacto económico que podría tener El Niño en las familias.

La iniciativa fue presentada por la congresista Catherin Palomino, de la bancada de Juntos por el Perú.

El proyecto deberá ser primero evaluado en comisiones de la Cámara de Diputados y de ser aprobado se elevará a la Cámara de Senadores. Solo tras su aprobación en esta última instancia, pasaría al Ejecutivo para su promulgación o, de lo contrario, su observación.

4 AFP compiten en el mercado peruano. | Foto: Andina

Al respecto se pronunció Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“La cifra aparentemente de hijos por mujer ahora en Perú es de 1.6, y en Lima, algo más de 1.3, y en Bolivia salió el resultado de 1.5, es decir, una cifra menor a la necesaria para mantener la población constante. Eso significa que ya no va a haber hijos que mantengan a los padres que no tienen pensión”, advirtió.

En ese contexto, Velarde consideró que liberar los ahorros previsionales y afectar las pensiones futuras no es adecuado.

Si la persona retira hoy ahorros de su cuenta individual de capitalización en la AFP, en el futuro, el fondo probablemente va a ser muy escaso y no alcanzará para acceder a una pensión que permita solventar sus gastos.

A ello se suma que la posibilidad de los futuros jubilados de recurrir a sus hijos va a ser cada vez menor, a consecuencia de la reducción de la tasa de natalidad.

En el caso de un sistema de reparto, como el administrado por la ONP, también se reduce su viabilidad, pues la pirámide poblacional está cambiando. Con el envejecimiento de la población, será cada vez más complicado cubrir las pensiones de los jubilados con los aportes de los trabajadores que cotizan en ese momento.

La menor cantidad de hijos por familias es una realidad que se va a acentuar en los siguientes años en el país.

En el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley para autorizar nuevamente un retiro de los fondos de pensiones. Foto: Agencia Andina

Por lo tanto, se puede decir que la advertencia de Velarde aplica a quienes evalúen eventualmente solicitar el noveno retiro de su fondo de AFP. La menor tasa de natalidad debería ser un factor a tomar en cuenta.