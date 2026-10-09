Sobre la economía a 3 meses, las expectativas se redujeron de 57.3 a 56.8 puntos. (Foto: Andina)
Sobre la economía a 3 meses, las expectativas se redujeron de 57.3 a 56.8 puntos. (Foto: Andina)
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Whitney Miñán
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Las expectativas empresariales se mantienen en terreno positivo, pero han perdido algo de fuerza, según la data del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de septiembre. Si solo se revisan los indicadores a 3 meses, en casi todos –excepto en el de demanda de productos– se ha perdido optimismo. Aun así, hay matices.

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