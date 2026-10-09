Vale la pena concentrarse en cómo caminará el Producto Bruto Interno (PBI). Sobre la economía a 3 meses, las expectativas se redujeron de 57.3 a 56.8 puntos (más de 50 es tramo positivo). De hecho, después de alcanzar en julio último (62.27) su mejor resultado desde el 2017, empezaron a retroceder en agosto y septiembre. Uno de los factores que explicaría esta situación es el fenómeno de El Niño.

Esta última afirmación se ve con mayor claridad cuando se desagregan las expectativas registradas por zonas.

En el norte del país, las expectativas sobre la economía a corto plazo se deterioraron en septiembre y regresaron a tramo negativo tras 4 meses consecutivos de optimismo. El mes pasado cayeron de 54 a 44.9 puntos, es decir, hoy son pesimistas. En el caso del centro, salieron del tramo positivo a un terreno neutral (cayeron de 52.9 a 50 puntos) tras ver resultados favorables en junio, julio y agosto.

Vale decir que la anomalía climática ha “dividido” al país: en algunas áreas habrá fuertes lluvias (en el norte y costa central) y otras donde se verán sequías (sierra central y sur).

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Hay que recordar que hace solo unos días el BBVA Research ajustó su proyección sobre la economía para este y el próximo año a 2.9%. “Definitivamente El Niño es el principal riesgo que tenemos que enfrentar [...]”, declaró Hugo Perea, economista jefe de la entidad financiera.

Para el banco, el impacto de El Niño le quitará a la economía 0.9 puntos porcentuales (pp) en este 2026 y, en el 2027, le restaría 1.3 puntos de crecimiento. Aun así, destacó que es un impacto menor a 1982-83 y 1997-98, cuando se enfrentó anomalías climáticas similares, porque hoy la economía es distinta, más grande y con espalda fiscal.

En otro frente, las agroexportaciones, que se concentran sobre todo en el norte del país, ascendieron a US$ 8,005 millones a agosto último, cifra que representó una expansión de solo 1.9% respecto al mismo periodo del año pasado, según información de la Asociación de Exportadores (Adex).

Este resultado, resaltó el gremio, refleja una marcada desaceleración frente a los crecimientos registrados en los primeros ocho meses del 2025 (21%) y 2024 (20%), “situación que genera preocupación ante el posible impacto de El Niño en cultivos del norte como los arándanos, paltas, uvas, mangos y plátanos”.

En las otras zonas, como el sur y oriente, se ve –por el contrario– un mayor optimismo sobre la economía a 3 meses.

Indicadores del propio sector

Lo que llama la atención son las expectativas por zonas sobre otros indicadores a 3 meses como sector, la situación de la empresa, la demanda de productos, contratación o inversión. Aquí, aunque con matices (en algunos hubo alzas, en otros, reducciones), hay algún nivel de optimismo en el norte, centro, sur y oriente.

Es más, solo por citar un ejemplo, cuando se consulta sobre la inversión a 3 meses, en la zona norte aumentó el optimismo: de 64.5 a 70.5; y en la zona centro subió de 67.3 a 69.6. En el centro y sur, aunque hubo retrocesos, se mantuvo en terreno positivo.

“[...] es interesante ver que es diferente la visión [que tienen las empresas] sobre la economía respecto a la que tienen sobre el sector o la compañía. Es llamativo que, por ejemplo, en la zona norte, la visión sobre la propia empresa a 3 meses muestra resultados favorables, mientras que las expectativas sobre la economía a corto plazo son negativas”, comentó a Gestión Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Para el economista: “Esto sugiere cierto optimismo de parte de los empresarios de la zona norte que consideran que su empresa está mejor preparada para el fenómeno de El Niño y estos efectos adversos que se esperan ocurran dentro de la economía respecto al promedio del resto de compañías o la actividad económica nacional”.

Insumos. Los precios a 3 meses también es un elemento clave. Aunque en las cuatro zonas se espera un mayor incremento, en el norte la preocupación es mayor. “En precios aún se ve una presión al alza en los insumos, generalizada, y los precios de venta en la mayor parte de regiones también van hacia el alza”, explicó Odar.

A 12 meses se espera recuperación

Las expectativas sobre la economía a 12 meses pasaron de 68.1 a 67.6 puntos. Pero, ya con una mirada por zonas, hay –contrario al corto plazo– mayor optimismo. Esto va alineado con las declaraciones de distintos expertos que ya prevén que el golpe de la anomalía climática sobre la economía se iría disipando desde la segunda parte del 2027.

En el norte, sur y oriente, las expectativas sobre el PBI no solo se mantuvieron en terreno positivo, sino que aumentaron. El único que vio un menor optimismo fue el centro: cayó de 63.2 a 61.4 puntos.

“La expectativa [sobre la economía] a 3 meses es favorable en el sur y el oriente, pero es negativa en el norte y en el centro. Mientras que, a 12 meses, el panorama es prácticamente el mismo que hay a 3 meses en todas las regiones, excepto en el norte, donde a mediano plazo se espera una recuperación”, dijo Juan Carlos Odar.