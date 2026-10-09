La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó la marca turística “Lima Metropolitana”, que será empleada para fortalecer la identidad de la capital y promover su posicionamiento como destino turístico.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Alcaldía N.° 010, publicado este jueves en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo Turístico de Lima Metropolitana 2025-2030 , que contempla la implementación de estrategias integrales para promocionar la ciudad y consolidar su presencia como destino turístico.

Entre los objetivos del plan figura posicionar la identidad turística de Lima Metropolitana en el mercado nacional y receptivo. Para ello, se estableció como una de las acciones específicas la creación de una marca turística para la capital.

La Municipalidad de Lima aprobó la marca turística “Lima Metropolitana” para reforzar la identidad y promoción de la capital como destino. (Foto: Diana Chávez)

Según el decreto, el proceso de construcción de la marca contó con la participación de representantes de los sectores público y privado vinculados con la actividad turística. El propósito fue recoger aportes sobre los atributos, las características y los elementos diferenciadores que identifican a Lima Metropolitana como destino.

La nueva identidad busca reunir y comunicar los valores y atributos de la oferta turística de la capital, como parte de las acciones orientadas a la promoción y gestión del destino.

Asimismo, la disposición encarga a la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima gestionar los procedimientos necesarios para proteger y registrar la marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).