De las deudas tributarias, S/ 90,100 millones se consideran exigibles y se caracterizan, en gran medida, por tener más de 5 años de antigüedad (59.8%) y superar el millón de soles (52.9%). (Foto: GEC)
De las deudas tributarias, S/ 90,100 millones se consideran exigibles y se caracterizan, en gran medida, por tener más de 5 años de antigüedad (59.8%) y superar el millón de soles (52.9%). (Foto: GEC)
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Whitney Miñán
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Las deudas tributarias (que integran tributos, multas e intereses) suman S/ 123,100 millones, según las cifras recientemente expuestas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). De este monto, S/ 90,100 millones se consideran exigibles y se caracterizan, en gran medida, por tener más de 5 años de antigüedad (59.8%) y superar el millón de soles (52.9%).

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