Provías Nacional inició el acondicionamiento de 79.5 kilómetros de la antigua carretera Panamericana Sur, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí (Arequipa), con una inversión de S/ 874 mil, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La intervención busca habilitar una ruta alterna ante posibles interrupciones del tránsito en la Panamericana Sur.

Los trabajos se ejecutan en dos tramos. El primero comprende 40 kilómetros entre La Bodega y el empalme con la ruta AR-527, mientras que el segundo abarca 39.5 kilómetros entre Calaveritas y el mismo empalme.

Las labores incluyen limpieza, recuperación de la plataforma vial, reconformación, nivelación, perfilado y compactación de la superficie. Además, se realizarán trabajos de desquinche para retirar material inestable de los taludes y reducir el riesgo de caída de rocas.

La intervención también contempla la instalación de señalización vertical y postes delineadores para orientar a los conductores y mejorar las condiciones de seguridad durante el desplazamiento.

Según el MTC, esta ruta alterna permitirá facilitar el transporte de personas y productos ante eventuales restricciones en la carretera Panamericana Sur. No obstante, la vía acondicionada estará destinada a vehículos ligeros.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, señaló que los trabajos buscan anticiparse a posibles emergencias y mantener la conectividad terrestre en el sur del país.

La ejecución está a cargo de la Unidad Zonal Arequipa de Provías Nacional, que inició el traslado de maquinaria hacia los dos frentes de trabajo para desarrollar las actividades programadas.