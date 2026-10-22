Este fin de semana, la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitió un nuevo comunicado (N°18) en el que alertó que, para lo que resta del 2026, se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con lluvias localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte.

Asimismo, previó que se registren caudales superiores a lo normal, principalmente, desde noviembre, en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, en el norte del país; en tanto que las temperaturas del aire alcanzan posibles nuevos récords hasta el verano.

Ya el ministro de Salud, Luis Dyer, ha advertido que el fenómeno de El Niño podría provocar una sensación térmica de hasta 45 grados centígrados en el país, aunque ese pronóstico aún está en proceso de verificación.

Pronósticos para Piura

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) refirieron que, en efecto, existe la posibilidad de la llegada de episodios de lluvia de mayor intensidad en el norte del país, en la medida que se concrete el acoplamiento del calentamiento del océano y los sistemas atmosféricos.

MVCS culmina labores de drenaje pluvial en Piura tras inundaciones por fuertes lluvias. (Foto: Captura / TV Perú)

Explicaron que se registró un acumulado de 14.7 litros de agua por metro cuadrado en la localidad de El Partidor, en Piura. Sin embargo, tras el acoplamiento entre el mar y la atmósfera, el volumen de lluvia podría incrementarse en pocas horas hasta 200 litros por metro cuadrado.

Esto significa que, pese a los aniegos ya registrados en Piura, las lluvias más extremas todavía están por llegar en esa parte entre lo que resta del 2026 y el verano del 2027.

Mayores inundaciones en la región

Según el último mapa de escenarios de riesgos por lluvias elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres (Cenepred), solo en el departamento de Piura se han identificado 126 puntos críticos por inundaciones que se pueden activar por lluvias sobre lo normal y aumento de caudales de ríos en el próximo verano.

Cenepred identificó 126 puntos críticos por inundaciones sólo en la región Piura. | Andina

Asimismo, se prevé que siete ríos que desembocan en el océano Pacífico tienen perspectivas de caudales sobre lo normal entre enero y febrero del 2027, entre ellos los ríos Tumbes, Chira, Piura, además de los ríos Lambayeque, Jequetepeque, Chicama y Santa, con anomalías sobre lo normal entre 50% a 100%.

En base a esa data, el Cenepred identificó que 727 poblados pertenecientes a 16 distritos de la región Piura se encuentran en riesgo muy alto de ser afectados por inundaciones, al igual que 317,730 viviendas que albergan a 1.1 millones de personas, 190 establecimientos de salud y 2,111 locales educativos.

En ese mismo nivel de peligro ubica a un total de 229,996 hectáreas de superficie agrícola y 2,501 kilómetros de vías, y una central hidroeléctrica, ubicados en esa misma región.

El 87% de población en peligro

En un segundo escenario de riesgo de nivel alto por inundaciones, el Cenepred ubicó a otro grupo de 816 centros poblados pertenecientes a 24 distritos piuranos, donde se sitúan 197,486 viviendas habitadas por 699,772 personas, además de 132,023 hectáreas agrícolas y 2,716 kilómetros de vías.

Ambos escenarios suman un total de 40 distritos, 515,216 viviendas habitadas por 1.8 millones de personas, más 332 establecimientos de salud y 3,485 locales educativos, así como 362,019 hectáreas de cultivo y 5,217 kilómetros de vías en riesgo entre alto y muy alto de ser afectados por inundaciones.

Eso significa que el 61.54% del total de distritos de Piura están en riesgo alto y muy alto de ser anegados tras las intensas lluvias, así como el 55.12% de sus centros poblados y el 87.04% de la población de esa región.

Asimismo, quiere decir que el 50.04% de su superficie agrícola y el 58.45% de sus carreteras podrían enfrentar también esos mismos niveles de peligro.

Transportistas preocupados

Por su parte, Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), refirió que las intensas lluvias en Piura provocaron desbordes en carreteras de penetración, pero no provocaron daños de gravedad. De momento, tampoco se afectó el acceso a la Panamericana Norte y no hubo impacto importante al transporte de carga.

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Sin embargo, refirió que, preocupados por esta situación, sus dirigentes prevén reunirse en las próximas horas con autoridades de Piura para ver el impacto que puede traer el FEN en el transporte de mercancías, en particular las de agroexportación, en ruta al puerto de Paita, dado el riesgo para las vías en zonas como Tambo Grande, Chulucanas, Chalaco, entre otras, que se dañaron en el episodio del 2017.

A su turno, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), reclamó que, si bien el Gobierno realiza obras de descolmatación en ríos del norte, no hay proyectos de prevención en zonas como la de Bayóvar (Piura), donde se suelen registrar inundaciones que afectan las carreteras.

Riesgo para cultivos del norte

Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), advirtió que no sólo las lluvias intensas, sino las altas temperaturas que se registran en Piura, van a afectar la cosecha de limón, mango, la palta, los arándanos, entre otros cultivos de agroexportación.

A ello le sumó los daños que inundaciones o desbordes pueden causar en la infraestructura de transporte vial en esa región, como sucedió en el FEN del 2017, pues las más vulnerables son las rutas vecinales por donde sale la cosecha de productos de agroexportación que luego se embarcan por el puerto de Paita, así como las rutas desde otras regiones como Lambayeque.

En el caso de Lambayeque, a diferencia de Piura, observó que el problema es más bien la escasez de lluvias, que mantiene sus reservorios a un tercio de su capacidad de almacenar agua, lo cual podría poner en riesgo la siguiente campaña agrícola de esa región.

En cualquier caso, como los pronósticos del FEN apuntan a mayores impactos en el verano entrante, para el experto, los mayores efectos negativos en la agricultura y la agroexportación en regiones del norte se verán todavía en el 2027.