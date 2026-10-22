Vecinos caminan por una calle inundada en Piura, donde el agua cubre gran parte de la vía frente a viviendas y edificios. (Foto: GEC)
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Elías García Olano
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Los aniegos e inundaciones que en los dos últimos días afectaron a seis distritos del departamento de Piura parecen ser apenas un anticipo de los desastres de mayor envergadura que trae bajo el brazo el fenómeno de El Niño (FEN) de magnitud extraordinario, a juzgar por proyecciones oficiales.

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