Fenómeno de El Niño alcanzará su pico de máxima intensidad entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Foto: Andina
Fenómeno de El Niño alcanzará su pico de máxima intensidad entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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El fenómeno El Niño se ha convertido en una preocupación latente para el empresariado peruano. Según datos oficiales, este evento climático alcanzará su pico de máxima intensidad entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, un escenario que plantea importantes desafíos para las organizaciones. Pero ¿qué es lo que más temen los CEO peruanos frente a este fenómeno? ¿Qué medidas prevén adoptar? Y, sobre todo, ¿qué tan preparadas están las empresas para afrontar esta situación? Una encuesta realizada por LHH Perú, firma que forma parte de Adecco Group, revela datos interesantes sobre las preocupaciones del sector empresarial.

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