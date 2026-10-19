El ministro de Salud, Luis Dyer, advirtió sobre el escenario que podría afrontar el país ante la llegada del fenómeno El Niño y sostuvo que, pese a los esfuerzos del Gobierno, existe el riesgo de que las emergencias superen la capacidad de respuesta. Indicó que se están evaluando los escenarios más adversos con base en información científica.

“Nos espera realmente una situación terrible y hay que decirlo fuerte y claro a la población. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles, pero, aun así, se va a desbordar”, manifestó el titular del sector Salud en Panorama.

Dyer señaló que el fenómeno comenzaría en noviembre y se extendería hasta abril del próximo año. Según indicó, se trata de un evento climático de una magnitud que, a su juicio, supera los antecedentes registrados en el país. “Estamos trabajando 24/7, pero nos falta tiempo”, afirmó.

El Niño: 30,000 albergues y riesgo de desbordes

Como parte de las acciones preventivas, el ministro informó que se han preparado 30,000 albergues de emergencia, que están siendo desplegados en distintas zonas del norte del país. Precisó que estos espacios están destinados a atender a la población que necesite abandonar las riberas de los ríos ante el riesgo de inundaciones.

Asimismo, indicó que se han identificado 1.800 puntos críticos vinculados con posibles desastres, de los cuales se ha intervenido en 536.

En el caso de Piura, Dyer aseguró que las labores de limpieza del río se encuentran prácticamente concluidas. “Hoy en Piura le hemos limpiado todo y ya no hay más que limpiar, está el 99.9%”, sostuvo.

No obstante, advirtió que estos trabajos no garantizan que el río no se desborde. Según explicó, el cauce podría soportar un caudal de 4,000 metros cúbicos de agua, aunque no se puede descartar un escenario de desborde.

El titular del Ministerio de Salud también expresó su preocupación por la capacidad de atención de los establecimientos sanitarios y consideró posible que los hospitales se vean desbordados ante la magnitud de las emergencias.

Luis Dyer advirtió que el fenómeno climático podría superar la capacidad de respuesta del Gobierno. Preocupa riesgos por golpe de calor. Foto: Minsa

Sensación térmica de hasta 45 grados y riesgo de golpe de calor

Otro de los escenarios que preocupa al sector Salud es el incremento de las temperaturas. Dyer advirtió que la sensación térmica podría alcanzar los 45 grados, lo que elevaría el riesgo de golpes de calor, especialmente entre los menores de cinco años y los adultos mayores de 65.

El ministro señaló que estas condiciones podrían provocar que las personas colapsen debido al calor y recordó el impacto de las altas temperaturas en Europa durante el verano, donde, según sus declaraciones, se registraron 36.000 fallecimientos por golpes de calor.

Ante estos riesgos, el sector viene coordinando con las Fuerzas Armadas el traslado de medicamentos por vía aérea y marítima. La medida busca evitar interrupciones en el suministro de productos farmacéuticos ante la posibilidad de que las carreteras queden bloqueadas por las lluvias, inundaciones u otras emergencias asociadas con el fenómeno climático.

Ministro cuestiona al Congreso por demora en facultades legislativas

Durante la entrevista, Dyer también criticó la demora en la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno para enfrentar el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

El ministro cuestionó la ausencia de congresistas en la comisión encargada de evaluar la solicitud y sostuvo que esta situación perjudica a las regiones que necesitan medidas urgentes.

“Cada silla vacía en esa comisión del Congreso es una región que hoy se está desangrando”, afirmó. Asimismo, señaló que el Ejecutivo lleva 50 días esperando la aprobación de las facultades.

“Quieren que el caos se mantenga. Nosotros pondremos el orden; sin facultades iremos avanzando, con las facultades podríamos hacerlo de manera más dinámica”, declaró.

Dyer insistió en que el Gobierno está trabajando para anticiparse a los escenarios más graves, aunque advirtió que la magnitud del fenómeno climático podría superar los esfuerzos de cualquier administración. Por ello, pidió a la población tomar en serio las advertencias y considerar las medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones, temperaturas extremas y afectaciones a los servicios de salud.