La agroexportadora Sol de Olmos estima una merma superior al 40% en sus cultivos por las condiciones climáticas, mientras que la competencia del ajo chino presiona los precios en sus principales mercados de exportación, Estados Unidos y México. ¿Cómo está evolucionando la campaña?

Cesáreo Sifuentes, gerente agrícola de la compañía, señaló a FreshPlaza que la falta de invierno alteró el ciclo vegetativo de las plantas y afectó su desarrollo. “Las producciones de ajos están muy bajas en Perú”, señaló.

Sol de Olmos inició su campaña de ajo arequipeño a mediados de julio y actualmente se encuentra en plena cosecha y comercialización.

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El clima reduce la disponibilidad de ajo de calidad

En junio, Gestión informó que Sol de Olmos proyectaba una caída de hasta 40% en la producción nacional de ajo, de unas 100.000 toneladas habituales a entre 60.000 y 70.000 toneladas, debido a las altas temperaturas. En ese momento, la empresa esperaba que la menor oferta impulsara los precios durante la campaña.

Paulov Sifuentes Fernández, entonces gerente comercial de la agroexportadora, señaló que las temperaturas habían aumentado tres grados y que las primeras cosechas registraban menor volumen y calidad.

Sin embargo, en la campaña actual, Sol de Olmos estima una merma superior al 40% en sus cultivos y reporta precios bajos para el ajo peruano, según declaró Sifuentes. Y es que, de las 11.000 hectáreas sembradas, unas 6.000 lograron un producto de calidad, mientras que las 5.000 restantes producirían ajo de segunda o tercera calidad, no apto para la exportación.

“Después de varios años, es un precio muy bajo para el ajo peruano. Totalmente diferente”, afirmó Sifuentes.

Sol de Olmos enfrenta pérdidas en sus cultivos de ajo por el clima.

La competencia del ajo chino presiona los precios

Ahora bien, Sifuentes apuntó que el ingreso de ajo chino presuntamente de contrabando a Estados Unidos y México presiona los precios y dificulta la competencia para los exportadores peruanos.

La compañía sostiene que el producto chino recibe subsidios a lo largo de su cadena productiva y que parte de la oferta ingresa sin pagar los aranceles correspondientes.

“Hay bastante ajo guardado en cámaras y todos se lo están sacando”, comentó Sifuentes a FreshPlaza, en referencia a los inventarios que, según explicó, presionan el mercado.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la empresa y no han sido verificadas de manera independiente.

También añadió que el ajo puede conservarse hasta un año bajo condiciones adecuadas de temperatura. En ese sentido, para prolongar su conservación, se utilizan inhibidores de brotación, como la hidracina maleica, que evita que el producto brote durante el almacenamiento.

Sol de Olmos produce lima Tahití, palta y banano orgánico, y recientemente incorporó uvas pasas a su portafolio. Al día de hoy, mantendrán sus líneas de negocio. “Este año, por cuestión complicada, nos vamos a mantener en lo que tenemos”, concluyó Sifuentes.