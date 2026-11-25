Pese al potencial que existe en distintas regiones, la falta de infraestructura y los retrasos en la ejecución de proyectos limitan el aprovechamiento de las oportunidades de inversión, advierten los gremios empresariales de agro e industria.

En el marco de CADE Ejecutivos 2026, durante el panel “¿Cómo generar más crecimiento empresarial en las regiones?" se advirtió que el desarrollo de nuevas actividades en el país se ve afectado por una serie de barreras relacionadas con la conectividad, la disponibilidad de agua, los costos de energía y las trabas administrativas.

“Agro” exige avances en proyectos de irrigación

Desde el lado del agro, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), señaló que el país tiene un importante potencial agrícola en todas sus regiones, pero que para aprovecharlo se requiere acelerar proyectos de irrigación y mejorar la infraestructura.

En ese sentido, cuestionó que continúen postergados proyectos como Chinecas, en Áncash, o existencia de un plan de desarrollo de infraestructura agrícola desde Tumbes hasta Tacna, pese a su potencial para ampliar la frontera agrícola.

“Eso no es que lo veremos cuándo lo podremos hacer. Cada día que pasa hay un costo de oportunidad y millones que el Perú deja de ganar y de personas que están hoy día en la informalidad o que no tienen empleo, y ni hablar de los cientos e proyectos que hay de irrigación y de embalsamiento de aguas en la sierra para pequeña agricultura”, indicó.

A industria no “le basta” tener a Chancay

Por su parte, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), sostuvo que el país debe aprovechar las nuevas inversiones en infraestructura logística para convertirse no solo en un centro logístico, sino también industrial.

Si bien hay oportunidades por el puerto de Chancay, la ampliación del puerto del Callao y la modernización del aeropuerto Jorge Chávez, resaltó que la actividad manufacturera continúa concentrada en Lima y Callao.

“Cerca del 60% de la industria manufacturera se concentra en Lima y Callao, contra, por ejemplo, 1.8% que tiene Cusco. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar esa industrialización a las regiones? Es necesario descentralizar esa industrialización, porque creemos que la industria es uno de los motores claves que le hace falta al Perú, necesitamos más motores”, dijo.

Chancay, Perú. Jueves, 17 de Junio del 2026 Vista del Mega Puerto de Chancay durante un recorrido por el terminal al cumplirse un año de su entrada en funcionamiento. La infraestructura portuaria es operada por la empresa china COSCO Shipping y constituye uno de los principales proyectos logísticos del país. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Entre las oportunidades que identificó fuera de Lima mencionó el desarrollo de un clúster de proveedores mineros en el corredor minero del sur, la actividad pesquera en Paita y Piura, así como la industrialización de la agricultura en el norte.

Asimismo, señaló que existe potencial para aprovechar los productos de la Amazonía y de la parte amazónica de Brasil a través de los puertos peruanos.

Sin embargo, para concretar estas oportunidades se necesita cerrar la brecha de infraestructura, mejorar la conectividad, así como en la desregulación teniendo en cuenta que la cantidad de licencias, permisos y otras exigencias administrativas hace que el sector privado avance lentamente.