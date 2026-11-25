Alex García, gerente general de Indeco by Nexans, destacó que el 2026 superó las expectativas de la compañía. Si bien proyectaban un avance frente al 2025, el crecimiento fue mayor al previsto, impulsado por la autoconstrucción, obras de infraestructura como hospitales, escuelas y la línea de metro, la reactivación de la minería y contratos en el segmento de energías renovables.

En este último frente, la firma ganó este año los contratos del Proyecto Solar Lupi y de la Central Solar Fotovoltaica Hanaqpampa. Para el primero terminó de entregar los cables hace un mes, mientras que los de la segunda están en plena fabricación para su despacho. “Estamos creciendo en dos dígitos”, resaltó a Gestión, en Urubamba (Cusco), sede del foro.

Alex García, gerente general de Indeco by Nexans.

Según el ejecutivo, el año no solo estuvo marcado por el precio del cobre. El alza del petróleo encareció los plásticos que se usan en la envoltura de los cables y también los fletes de cada contenedor que la empresa importa o exporta.

“Ha sido un año complicado en ese sentido, en el que el incremento de precios en todos los materiales ha sido fuerte, pero en el que hemos tenido que ir sorteando esto y que nos ha llevado a tener incrementos de participación de mercado interesantes”, anotó, tras precisar que el crecimiento provino básicamente del mercado local.

Plan de inversiones al 2030

García indicó que la compañía ejecuta inversiones todos los años y que ya tiene un plan definido hasta el 2030, que contempla la incorporación de maquinaria nueva cada año. El objetivo, explicó, es “no solamente cubrir la demanda interna del país, sino también crecer en exportaciones”.

En ese horizonte, la empresa invierte entre 4 millones y 5 millones de euros anuales. Parte de esos recursos se destina a reemplazar equipos antiguos en sus dos fábricas: la de Lima Industrial, con 40,000 m2, y la de Los Olivos, con 20,000 m2, donde opera su colada continua.

Sobre el terreno que posee al sur de Lima desde hace varios años, el ejecutivo indicó que se mantiene en standby y que aún no está definido qué uso tendrá, pues las plantas actuales todavía tienen espacio disponible.

“Las inversiones que hemos hecho han sido de crecimiento vertical, más que horizontal. Eso disminuyó la cantidad de metros cuadrados que requeríamos. Cada máquina nueva que traemos reemplaza dos máquinas antiguas”, explicó.

García indicó que la compañía ejecuta inversiones todos los años y que ya tiene un plan definido hasta el 2030, que contempla la incorporación de maquinaria nueva cada año.

Exportaciones: el papel de Perú en la ruta del Grupo Nexans hacia Estados Unidos

Desde Perú, Indeco exporta a mercados de Sudamérica, como Colombia, Ecuador, Argentina, y de Centroamérica, según las oportunidades que encuentra en cada mercado.

Consultado por los aranceles de Estados Unidos a la importación de productos semielaborados de cobre, García precisó que este año la compañía no exportó a ese mercado. Desde Indeco descartan hacerlo desde la planta peruana, ni tampoco en el corto plazo.

Para el mercado norteamericano, la estrategia pasa por otras plantas del grupo Nexans en la región. La fábrica de Colombia ya exporta a Estados Unidos y la de Chile tienen la expectativa de hacerlo el próximo año, según la compañía.

En ese esquema, García explicó que la fábrica en Perú debería poder cubrir la demanda del mercado colombiano y del mercado chileno. “Esa es la mejor forma de poder exportar, porque hay mucho tema de certificación y de especificaciones con Estados Unidos”, sostuvo.

Proyecciones de Indeco para el 2027

Para el próximo año, Indeco tiene como objetivo crecer frente al 2026. García identificó como motores a la minería, las energías renovables y el mercado residencial, este último sostenido por el déficit de vivienda en el país.

En renovables, consideró que la oportunidad está condicionada a la diversificación de la matriz energética y a la actualización de las líneas de transmisión. “De nada nos va a servir llenarnos de proyectos solares o eólicos, tener mucha generación de energía, si no somos capaces de transmitirla a los lugares donde realmente se necesita”, advirtió.

El primer trimestre, sin embargo, estaría golpeado por el Fenómeno de El Niño. El ejecutivo anticipó que la demanda en el norte se verá afectada por el corte de carreteras, que complica la llegada de productos. Por ello, trabaja con sus canales de distribución para asegurar inventario en esa zona.

“A partir del segundo trimestre tiene que volver a la normalidad. A pesar del fenómeno El Niño, estamos presupuestando un crecimiento el próximo año”, sostuvo.

En cuanto al cobre, García prevé que su precio seguirá al alza no solo en el 2027, sino en los próximos años, ante la expansión de ciudades en todos los continentes y la renovación de redes eléctricas antiguas, en un contexto en el que la oferta del metal no supera a la demanda.