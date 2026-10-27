Hoy, la empresa opera más de 12,000 km de líneas y 90 subestaciones, con presencia en 21 de las 24 regiones del país. (Foto: Difusión)
Hoy, la empresa opera más de 12,000 km de líneas y 90 subestaciones, con presencia en 21 de las 24 regiones del país. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Mientras el Gobierno alista una nueva cartera de licitaciones de transmisión y el país se prepara para un posible Fenómeno El Niño, ISA Energía, brazo en el Perú del Grupo ISA, grupo empresarial multilatino de origen colombiano con negocios en ene​rgía, vías y telecomunicaciones, encara uno de sus años más exigentes en obras desde su llegada al país, hace 24 años. A ello se suma un reto de más largo aliento: el vencimiento de sus primeras concesiones.

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